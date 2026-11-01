Wembanyamos dominavimas: 43 taškai, įspūdingi blokai ir ketvirtoji „Spurs“ pergalė iš eilės

San Antonijaus klubas namuose 121:111 įveikė traumų išretintus Minesotos „Timberwolves“ krepšininkus.
V. Wembanyama pelnė net 43 taškus (17/34 metimų), atkovojo 7 kamuolius, blokavo 6 metimus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Prancūzui tai buvo jau dešimtosios NBA reguliariojo sezono rungtynės, kuriose jis pelnė bent 40 taškų, ir vienuoliktosios tokios rungtynės per visą karjerą.
Vieną įspūdingiausių susitikimo epizodų V. Wembanyama surengė blokavęs Jonathano Kumingos tritaškį. Po sėkmingo epizodo gynyboje aukštaūgis nubėgo į greitą puolimą ir galingu dėjimu abiem rankomis pasiekė 40 taškų ribą.
Prie pergalės taip pat svariai prisidėjo Dylanas Harperis, pelnęs 25 taškus ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.
Minesotos komandai šiame susitikime negalėjo padėti du starto penketo krepšininkai.
Anthony Edwardsas vis dar atsigauna po kelio operacijos, o Rudy Gobertas rungtynes praleido dėl nugaros raumenų spazmų.
Rezultatyviausiai svečių gretose žaidė Ayo Dosunmu, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 9 kamuolius.J. Kuminga ir Jadenas McDanielsas pridėjo po 19 taškų.
Tuo metu LaMelo Ballas dėl pražangų problemų aikštėje praleido vos 20 minučių.
Gynėjas surinko 10 taškų, 8 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 perimtus kamuolius, tačiau likus 3 minutėms ir 43 sekundėms iki rungtynių pabaigos prasižengė šeštąjį kartą.
Pirmoje rungtynių pusėje abi komandos turėjo sėkmingų atkarpų.
„Spurs“ vienu metu pirmavo 43:33 po neįprasto V. Wembanyamos epizodo, kai prancūzas metė kamuolį į lentą ir pats jį pasiuntė į krepšį. Netrukus D. Harperis perėmė kamuolį varžovams išsimetant jį iš užribio ir pelnė dar du taškus.
Vis dėlto antrajame kėlinyje Minesotos ekipa atsitiesė.
L. Ballui dėl ketvirtosios pražangos atsisėdus ant atsarginių suolelio, „Timberwolves“ surengė spurtą 16:0 ir išsiveržė į priekį 51:46. Per šią atkarpą J. Kuminga ir A. Dosunmu pelnė po 5 taškus.
Svečiai antrąjį kėlinį laimėjo 33:26, o po penkių „Spurs“ klaidų surinko 10 taškų.
Tačiau po ilgosios pertraukos San Antonijaus klubas greitai susigrąžino iniciatyvą.
Trečiąjį kėlinį šeimininkai pradėjo spurtu 13:4, o L. Ballas tuo metu užsidirbo penktąją pražangą. V. Wembanyamos vedami „Spurs“ išsaugojo pranašumą ir užtikrintai pasiekė ketvirtąją pergalę paeiliui.
Artimiausias rungtynes San Antonijaus ekipa pirmadienį namuose žais su Jutos „Jazz“, o „Timberwolves“ tą pačią dieną savo arenoje priims Milvokio „Bucks“.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 43 (14/26 dvit., 3/8 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 6 blk.), Dylanas Harperis 25 (7/12 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 22 (8/9 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Julianas Champagnie 12 (3/7 trit.), Devinas Vassellas 9 (2/5 dvit., 5 atk. kam.), Carteris Bryantas 6, Keldonas Johnsonas (6 atk. kam.) ir Luke Kornetas (8 atk. kam.) po 2.
„Timberwolves“: Ayo Dosunmu 27 (9/12 dvit., 2/5 trit., 9 atk. kam.), Jadenas McDanielsas (5/12 dvit., 2/5 trit.) ir Jonathanas Kuminga (6/13 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.) po 19, Joanas Beringeris 12 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), LaMelo Ballas (2/6 dvit., 0/4 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.) ir Jaylenas Clarkas (2/4 trit.) po 10, Trey Lylesas ir Bonesas Hylandas po 6, Terrence Shannonas 2 (0/4 trit., 4 rez. perd.).
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