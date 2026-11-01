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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyamos dominavimas: 43 taškai, įspūdingi blokai ir ketvirtoji „Spurs“ pergalė iš eilės

2026-11-01 07:15 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 07:15
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Įspūdingą pasirodymą NBA pirmenybėse surengė Victoras Wembanyama, kurio vedama San Antonijaus „Spurs“ ekipa iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą NBA pirmenybėse surengė Victoras Wembanyama, kurio vedama San Antonijaus „Spurs“ ekipa iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės.

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San Antonijaus klubas namuose 121:111 įveikė traumų išretintus Minesotos „Timberwolves“ krepšininkus.

V. Wembanyama pelnė net 43 taškus (17/34 metimų), atkovojo 7 kamuolius, blokavo 6 metimus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

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Prancūzui tai buvo jau dešimtosios NBA reguliariojo sezono rungtynės, kuriose jis pelnė bent 40 taškų, ir vienuoliktosios tokios rungtynės per visą karjerą.

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Vieną įspūdingiausių susitikimo epizodų V. Wembanyama surengė blokavęs Jonathano Kumingos tritaškį. Po sėkmingo epizodo gynyboje aukštaūgis nubėgo į greitą puolimą ir galingu dėjimu abiem rankomis pasiekė 40 taškų ribą.

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Prie pergalės taip pat svariai prisidėjo Dylanas Harperis, pelnęs 25 taškus ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.

Minesotos komandai šiame susitikime negalėjo padėti du starto penketo krepšininkai.

Anthony Edwardsas vis dar atsigauna po kelio operacijos, o Rudy Gobertas rungtynes praleido dėl nugaros raumenų spazmų.

Rezultatyviausiai svečių gretose žaidė Ayo Dosunmu, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 9 kamuolius.J. Kuminga ir Jadenas McDanielsas pridėjo po 19 taškų.

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Tuo metu LaMelo Ballas dėl pražangų problemų aikštėje praleido vos 20 minučių.

Gynėjas surinko 10 taškų, 8 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus ir 3 perimtus kamuolius, tačiau likus 3 minutėms ir 43 sekundėms iki rungtynių pabaigos prasižengė šeštąjį kartą.

Pirmoje rungtynių pusėje abi komandos turėjo sėkmingų atkarpų.

„Spurs“ vienu metu pirmavo 43:33 po neįprasto V. Wembanyamos epizodo, kai prancūzas metė kamuolį į lentą ir pats jį pasiuntė į krepšį. Netrukus D. Harperis perėmė kamuolį varžovams išsimetant jį iš užribio ir pelnė dar du taškus.

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Vis dėlto antrajame kėlinyje Minesotos ekipa atsitiesė.

L. Ballui dėl ketvirtosios pražangos atsisėdus ant atsarginių suolelio, „Timberwolves“ surengė spurtą 16:0 ir išsiveržė į priekį 51:46. Per šią atkarpą J. Kuminga ir A. Dosunmu pelnė po 5 taškus.

Svečiai antrąjį kėlinį laimėjo 33:26, o po penkių „Spurs“ klaidų surinko 10 taškų.

Tačiau po ilgosios pertraukos San Antonijaus klubas greitai susigrąžino iniciatyvą.

Trečiąjį kėlinį šeimininkai pradėjo spurtu 13:4, o L. Ballas tuo metu užsidirbo penktąją pražangą. V. Wembanyamos vedami „Spurs“ išsaugojo pranašumą ir užtikrintai pasiekė ketvirtąją pergalę paeiliui.

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Artimiausias rungtynes San Antonijaus ekipa pirmadienį namuose žais su Jutos „Jazz“, o „Timberwolves“ tą pačią dieną savo arenoje priims Milvokio „Bucks“.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 43 (14/26 dvit., 3/8 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 6 blk.), Dylanas Harperis 25 (7/12 dvit., 2/5 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), De'Aaronas Foxas 22 (8/9 dvit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.), Julianas Champagnie 12 (3/7 trit.), Devinas Vassellas 9 (2/5 dvit., 5 atk. kam.), Carteris Bryantas 6, Keldonas Johnsonas (6 atk. kam.) ir Luke Kornetas (8 atk. kam.) po 2.

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„Timberwolves“: Ayo Dosunmu 27 (9/12 dvit., 2/5 trit., 9 atk. kam.), Jadenas McDanielsas (5/12 dvit., 2/5 trit.) ir Jonathanas Kuminga (6/13 dvit., 2/6 trit., 6 atk. kam.) po 19, Joanas Beringeris 12 (4/8 dvit., 6 atk. kam.), LaMelo Ballas (2/6 dvit., 0/4 trit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.) ir Jaylenas Clarkas (2/4 trit.) po 10, Trey Lylesas ir Bonesas Hylandas po 6, Terrence Shannonas 2 (0/4 trit., 4 rez. perd.).

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