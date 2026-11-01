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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis ir „Kings“ toliau lieka be pergalės: patyrė šeštąją nesėkmę iš eilės

2026-11-01 07:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 07:06
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Nesėkmingai NBA sezoną pradėjusi Sakramento „Kings“ (0/6) ekipa ir toliau neranda kelio į pergales.

Sabonis | Scanpix nuotr.

Nesėkmingai NBA sezoną pradėjusi Sakramento „Kings“ (0/6) ekipa ir toliau neranda kelio į pergales.

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Domanto Sabonio atstovaujamas klubas išvykoje 105:136neprilygo Memfio „Grizzlies“ (6/0) krepšininkams, kurie išlieka vienintele nepralaimėjusia NBA komanda.

D. Sabonis pralaimėjusiems per 38 minutes pelnė 11 taškų (3/4 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, tačiau prasižengė 4 kartus ir padarė 2 klaidas.

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Rezultatyviausiai „Kings“ gretose rungtyniavo naujokas Darius Acuffas, kuris surinko net 38 taškus.

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Memfio klubą į šeštąją pergalę vedė naujokas Cameronas Boozeris, pelnęs 27 taškus ir atkovojęs 9 kamuolius.

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Isaiah Stewartas pridėjo 24 taškus, o GG Jacksonas surinko 21 tašką ir pataikė visus 5 mestus tritaškius.

Memfio krepšininkai iniciatyvą perėmė dar pirmoje rungtynių pusėje, kai po taiklių G. Jacksono tritaškių susikrovė 21 taško persvarą.

Vis dėlto D. Acuffas  neleido svečiams visiškai paleisti varžovų. Sakramento naujokas per pirmuosius du kėlinius pelnė 21 tašką, o į ilgąją pertrauką „Kings“ išėjo atsilikdami 55:66.

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C. Boozerio ir I. Stewarto vedami šeimininkai trečiąjį ketvirtį laimėjo 42:25, o jų persvara išaugo iki 30 taškų.

Antroje rungtynių pusėje Memfio klubas vienu metu pirmavo net 34 taškais ir užtikrintai iškovojo pergalę.

Šešios pergalės iš eilės sezono pradžioje leido „Grizzlies“ pakartoti geriausią rezultatą klubo istorijoje.

Tokį patį startą Memfio ekipa buvo užfiksavusi 2014–2015 metų sezone.

Artimiausias rungtynes „Kings“ pirmadienį išvykoje žais su Dalaso „Mavericks“, o „Grizzlies“ tą pačią dieną namuose priims Naujojo Orleano „Pelicans“.

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„Grizzlies“: Cameronas Boozeris 27 (5/7 dvit., 3/7 trit., 9 atk. kam., 7 kld.), Isaiahas Stewartas 24 (6/6 dvit., 4 atk. kam.), GG Jacksonas 21 (2/5 dvit., 5/5 trit.), Jerami Grantas 14 (4/7 dvit.), Cedričius Cowardas (2/5 trit., 7 atk. kam.) ir Camas Spenceris (2/5 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam., 13 rez. perd.) po 10, Javonas Smallas 7 (2/4 trit., 5 rez. perd.), Tayloras Hendricksas 6, Jaylenas Wellsas ir Zachas Edey (2/5 dvit., 6 atk. kam.) po 4, Kris Murray, Olivier-Maxence Prosperis, Karimas Lopezas ir Jahmai Mashackas po 2, Carsonas Cooperis 1.

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„Kings“: Darius Acuffas 38 (3/11 dvit., 9/14 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), De'Andre Hunteris 19 (6/10 dvit., 2/8 trit.), Domantas Sabonis (14 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Zachas LaVine (4/6 dvit.) po 11, Malikas Monkas 8, Precious Achiuwa (2/6 dvit., 5 atk. kam.) ir Jonathanas Mogbo po 6, Daeqwonas Plowdenas 4, Emanuelas Sharpas 2 (0/5 trit.).

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