Armalis atrėmė visus varžovų smūgius, Ignatavičius Šveicarijoje pelnė įvartį

„Ilves“ (37 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse pakilo į 2-ą poziciją.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ savo arenoje 3:2 pranoko „EHC Biel-Bienne“ klubą. Lietuvis žaidė 14 min. 58 sek., įmušė įvartį, net 7 kartus atakavo vartus ir pralaimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo.
„Servette“ (32 tšk.) užima 3-ią vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (27) – 7-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Norvegijos pajėgiausioje lygoje „Stjernen“ su Faustu Nausėda namuose po pratęsimo 1:2 nusileido „Storhamar“ ekipai. Lietuvis atrėmė net 41 iš 43 varžovų smūgių į vartus.
Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ ekipa savo arenoje 2:1 susitvarkė su „Frisk Asker“ pasipriešinimu. Lietuvis per 13 min. 54 sek. nepasižymėjo.
„Oilers“ (19 tšk.) žengia 5-a, o „Stjernen“ (13) – 6-a tarp 9 komandų.
Baltijos lygoje (OHL) Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) su Luku Žukausku 8:1 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) ekipą. L. Žukauskas įmušė įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.
„Capitals“ (22 tšk.) tapo 9 komandų lygos lydere.
Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus namuose 5:6 pralaimėjo prieš „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija).
„KHL Sisak“ (17 tšk.) užima7-ą poziciją tarp 13 ekipų.
Lenkijos aukščiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namie 3:2 įveikė Krokuvos „Comarch“. Lietuvis nepasižymėjo.
„STS Sokol“ (6 tšk.) nepakilo iš priešpaskutinės – 9-os – vietos.
Stipriausioje Nyderlandų lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi varžovų arenoje po pratęsimo 4:3 įveikė „Jumbo Flyers Heerenveen“. Lietuvis pelnė pergalingą įvartį bei pridėjo rezultatyvų perdavimą.
„Nijmegen Devils“ (17 tšk.) rikiuojasi 4-a tarp 13 ekipų.
Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ ištvykoje 0:8 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“ klubą. Emilijus Krakauskas gavo 4 baudos min., o Titas Krakauskas nežaidė.
„EHC Arosa“ (9 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.
Norvegijos antroje lygoje pirmą sezono nesėkmę patyrė Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu, namuose 3:4 nusileidusi „Gjovik“. Lietuvis pelnė įvartį ir 3 kartus smūgiavo į vartus.
„Comet“ (32 tšk.) vis dar tvirtai lyderiauja 8 ekipų pirmenybėse.
Trečioje pagal pajėgumą Švedijos lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Kiruna IF“ namuose 2:4 pralaimėjo prieš „Sollentuną HC“. Lietuvis gavo 2 baudos min.
„Kiruna IF“ (11 tšk.) Šiaurės konferencijoje žengia 13-a tarp 19 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 6:4 pranoko „Sodertalje SK“ klubą.
„Rogle BK“ (32 tšk.) Pietų konferencijoje tarp 12 komandų rikuojasi 4-a.
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