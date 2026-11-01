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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Armalis atrėmė visus varžovų smūgius, Ignatavičius Šveicarijoje pelnė įvartį

2026-11-01 00:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 00:29
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Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu namuose 1:0 įveikė Kuopijo „KalPą“. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė visus 22 varžovų smūgius į vartus. M. Armalis taip pat buvo pripažintas geriausiu rungtynių žaidėju.

Mantas Armalis („Ilves“ nuotr.) | Komandos nuotr.

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Tamperės „Ilves“ su Mantu Armaliu namuose 1:0 įveikė Kuopijo „KalPą“. Lietuvis žaidė be keitimų ir atrėmė visus 22 varžovų smūgius į vartus. M. Armalis taip pat buvo pripažintas geriausiu rungtynių žaidėju.

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„Ilves“ (37 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse pakilo į 2-ą poziciją.

Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ savo arenoje 3:2 pranoko „EHC Biel-Bienne“ klubą. Lietuvis žaidė 14 min. 58 sek., įmušė įvartį, net 7 kartus atakavo vartus ir pralaimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo.

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„Servette“ (32 tšk.) užima 3-ią vietą, o Danielių Čečekovą savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ (27) – 7-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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Norvegijos pajėgiausioje lygoje „Stjernen“ su Faustu Nausėda namuose po pratęsimo 1:2 nusileido „Storhamar“ ekipai. Lietuvis atrėmė net 41 iš 43 varžovų smūgių į vartus.

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Daniilo Kovalenko atstovaujama Stavangerio „Oilers“ ekipa savo arenoje 2:1 susitvarkė su „Frisk Asker“ pasipriešinimu. Lietuvis per 13 min. 54 sek. nepasižymėjo.

„Oilers“ (19 tšk.) žengia 5-a, o „Stjernen“ (13) – 6-a tarp 9 komandų.

Baltijos lygoje (OHL) Kyjivo „Capitals“ (Ukraina) su Luku Žukausku 8:1 sutriuškino be Igno Liegaus ir Edvardo Palijaus žaidusią „Rigas HS/Dinaburga“ (Latvija) ekipą. L. Žukauskas įmušė įvartį ir 2 kartus atakavo vartus.

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„Capitals“ (22 tšk.) tapo 9 komandų lygos lydere.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) be traumuoto Marijaus Dumčiaus namuose 5:6 pralaimėjo prieš „Red Bull Hockey Juniors“ (Austrija).

„KHL Sisak“ (17 tšk.) užima7-ą poziciją tarp 13 ekipų.

Lenkijos aukščiausioje lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ komanda namie 3:2 įveikė Krokuvos „Comarch“. Lietuvis nepasižymėjo.

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„STS Sokol“ (6 tšk.) nepakilo iš priešpaskutinės – 9-os – vietos.

Stipriausioje Nyderlandų lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi varžovų arenoje po pratęsimo 4:3 įveikė „Jumbo Flyers Heerenveen“. Lietuvis pelnė pergalingą įvartį bei pridėjo rezultatyvų perdavimą.

„Nijmegen Devils“ (17 tšk.) rikiuojasi 4-a tarp 13 ekipų.

Antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje brolius Krakauskus savo gretose turinti „EHC Arosa“ ištvykoje 0:8 neturėjo vilčių prieš „HC Sierre“ klubą. Emilijus Krakauskas gavo 4 baudos min., o Titas Krakauskas nežaidė.

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„EHC Arosa“ (9 tšk.) užima priešpaskutinę – 9-ą – poziciją.

Norvegijos antroje lygoje pirmą sezono nesėkmę patyrė Haldeno „Comet“ su Pauliumi Gintautu, namuose 3:4 nusileidusi „Gjovik“. Lietuvis pelnė įvartį ir 3 kartus smūgiavo į vartus.

„Comet“ (32 tšk.) vis dar tvirtai lyderiauja 8 ekipų pirmenybėse.

Trečioje pagal pajėgumą Švedijos lygoje Arturo Seniuto atstovaujama „Kiruna IF“ namuose 2:4 pralaimėjo prieš „Sollentuną HC“. Lietuvis gavo 2 baudos min.

„Kiruna IF“ (11 tšk.) Šiaurės konferencijoje žengia 13-a tarp 19 ekipų.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko išvykoje 6:4 pranoko „Sodertalje SK“ klubą.

„Rogle BK“ (32 tšk.) Pietų konferencijoje tarp 12 komandų rikuojasi 4-a.

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