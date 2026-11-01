Sensacija Meksikoje: Hamiltonas po daugiau nei 3 metų pertraukos iškovojo „pole“ poziciją

L. Hamiltonas vos 0.009 sek. aplenkė britą George‘ą Russellą („Mercedes“). Trečias buvo 0.119 sek. atsilikęs monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“).
Paskutinio badymo metu į pirmą vietą pretendavo Maxas Verstappenas („Red Bull“), bet jis padarė klaidą ir tenkinosi 4-a vieta. Negana to, jis gavo vienos starto pozicijos baudą už incidentą treniruotėje su Liamu Lawsonu („Racing Bulls“), tad startuos tik 5-as. Tai į 4-ą vietą pakels italą Kimi Antonelli („Mercedes“), kuris sekmadienį veikiausiai taps pasaulio čempionu.
Lando Norrisas buvo 6-as, o Isackas Hadjaras – 7-as.
Didžiausią fiasko patyrė australas Oscaras Piastri. Prastu sukibimu besiskundęs „McLaren“ pilotas net nepateko į trečiąją kvalifikacijos dalį ir užėmė vos 13-ą vietą (1:17.646).
Pirmoji kvalifikacijos dalis trumpam buvo sustabdyta, kai bolido gedimą patyrė Fernando Alonso („Aston Martin“).
„Haas“ komandoje Estebano Ocono vietą netikėtai užėmęs debiutantas Ryo Hirakawa liko 19-as.
Meksiko miesto GP kvalifikacijos rezultatai:
20-metis K. Antonelli (365 taškai) yra per 2 taškus nuo to, kad taptų jauniausiu visų laikų „Formulės 1“ pasaulio čempionu. Sekmadienį jam užtenka finišuoti 9-am, kad titulą jis užsitikrintų. Dėl antros vietos verda įtempta kova tarp G. Russello (242), L. Hamiltono (241), M. Verstappeno (236) ir Ch. Leclerco (233).
Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ (607) lenkia „Ferrari“ (474), o „Red Bull“ ir „McLaren“ turi po 355 tšk.
Meksiko miesto GP lenktynės sekmadienį prasidės 22 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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