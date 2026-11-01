Ulecko dvigubas dublis prisidėjo prie „Leyma“ pergalės

R.Giedraitis Tenerifės komandai vis dar negali padėti dėl traumos, o „Leyma“ šiame mače vertėsi be T.Dimšos.
L.Uleckas per 31 minutę pelnė 12 taškų (3/4 dvit., 1/4 trit., 3/4 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo, išprovokavo 5 pražangas, 2 sykius pažeidė taisykles ir surinko 23 naudingumo balus.
Nugalėtojams Alonzo Verge’as įmetė 26 taškus (12 rez. per.), pralaimėjusiems Kyle’as Guy’us surinko 17 (3/8 trit.).
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