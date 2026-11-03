Vaikų ligos ir traumos įsibėgėjus mokslo metams: ką svarbu žinoti tėvams?

Kaip pasirūpinti vaikų sveikata ir ką daryti, kad netikėta trauma šeimai sukeltų kuo mažiau papildomų rūpesčių?
Imunitetui svarbūs kasdieniai įpročiai
Šeimos gydytoja Natalija Vaicekauskienė pastebi, kad šių metų ruduo, vertinant sezoninių infekcijų paplitimą, kol kas nedaug skiriasi nuo praėjusių metų. Tarp dažniausiai pasitaikančių susirgimų – rinovirusų ir adenovirusų sukeltos infekcijos, taip pat pavieniai gripo ir COVID-19 atvejai. Nors tėvai neretai tikisi, kad po vasaros vaikai sirgs rečiau, dalis virusų cirkuliuoja ištisus metus, o kitų aktyvumas priklauso nuo sezono.
Pasak gydytojos, vaikų sveikata ir imunitetu svarbu rūpintis visus metus, o ne tik prasidėjus ligų sezonui, kai dažnai ieškoma greito sprendimo – įvairių maisto papildų.
„Jeigu vaikas karščiuoja, sloguoja ar jaučia silpnumą, net jei laukia daugybė darbų ir planų, jam reikėtų likti namuose ir pailsėti. Virusinių infekcijų gydymas dažniausiai yra simptominis – siekiama palengvinti simptomus, kol organizmas pats įveiks ligą“, – aiškina gydytoja.
Ji ragina stebėti ne tik ligos simptomus, bet ir bendrą vaiko būklę bei jos pokyčius. Jei temperatūra aukšta ar ją sunku sumažinti vaistais, vaikas tampa neįprastai vangus arba jam atsiranda bėrimų, reikėtų skubiai pasitarti su gydytoju.
Kai kurios virusinės infekcijos gali komplikuotis ausų ar plaučių uždegimu, sinusitu ar bronchitu. Tokiais atvejais gydymas gali užtrukti gerokai ilgiau nei įprastos virusinės infekcijos atveju.
Vyresni vaikai ir paaugliai susiduria ne tik su sezoninėmis infekcijomis. Nuotolines šeimos gydytojų konsultacijas teikiančios klinikos „Telesante“ gydytoja, pastebi, kad jie vis dažniau skundžiasi nuovargiu, galvos skausmais ir energijos stoka. Šiuos negalavimus gali lemti įvairios priežastys – nuo miego trūkumo ir ilgalaikio streso iki lėtinių ligų ar tam tikrų medžiagų trūkumo.
Traumų prevencija ir finansinė apsauga
Pašnekovė atkreipia dėmesį, kad visiškai apsaugoti vaikus nuo traumų sudėtinga, nes dalis jų įvyksta netikėtai, pavyzdžiui, dalyvaujant eisme. Vis dėlto riziką galima sumažinti: svarbu su vaikais reguliariai aptarti kelių eismo taisykles, pasirūpinti tinkamomis apsaugos priemonėmis ir priminti apie saugų elgesį sportuojant.
Vaikai traumas gali patirti įvairiose situacijose – skubėdami į mokyklą dviračiu ar paspirtuku, per pertraukas, kūno kultūros pamokas ar sporto būreliuose. Sužalojimai būna įvairaus sunkumo: nuo sumušimų, mėlynių ir nubrozdinimų iki sąnarių patempimų, lūžių ar galvos traumų.
Jei po traumos vaikas negali priminti kojos, pajudinti rankos ar jaučia labai stiprų skausmą, reikėtų nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
Traumų gydymo trukmė priklauso nuo sužalojimo pobūdžio ir sunkumo. Po lengvesnių sumušimų ar nubrozdinimų į įprastą veiklą galima grįžti gana greitai, o lūžiai ar rimtesnės galvos traumos gali pareikalauti ilgesnio gydymo ir reabilitacijos.
„Vaikai į mokyklas ir būrelius vis dar dažnai vyksta dviračiais ar paspirtukais, tačiau ne visuomet įvertina eismo intensyvumą ir pėsčiųjų srautus. Sportuojant per fizinio ugdymo pamokas ar lankant būrelius taip pat svarbu nepamiršti saugumo. Tarp dažniausiai pasitaikančių vaikų sužalojimų – rankų, kojų ir pirštų kaulų lūžiai. Vidutinė vaikų traumų dėl nelaimingo atsitikimo draudimo išmoka siekia apie 240 eurų, vaikui nukritus nuo laiptų ir lūžus žastikauliui draudimo išmoka siekė 1500 eurų, o didžiausia šiemet jau išmokėta suma – 8 tūkst. eurų“, – sako ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ Žalų departamento vadovas Mindaugas Balinskas.
Anot jo, draudimo išmokos dydis priklauso nuo sužalojimo sunkumo, pasirinktos draudimo sumos, draudimo sutarties sąlygų ir įtrauktų papildomų rizikų, todėl prieš sudarant draudimo sutartį svarbu įvertinti, kokią apsaugą ji suteikia ir kokiais atvejais gali būti mokama išmoka. Tai ypač aktualu, jei vaikas aktyviai sportuoja ar užsiima kita didesnę traumų riziką keliančia veikla.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt