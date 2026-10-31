„Hockey Punks – Mototoja“ Taline iškovojo pergalę, „Energija“ po įnirtingos kovos antrąkart nusileido Liepojos klubui

Šiose rungtynėse vilniečių gretose debiutavo trys komandos naujokai: gynėjas Williamas Hauseris (Slovakija) ir du puolėjai suomiai: Joonas Larinmaa bei Santeris Suomalainenas.
Antrojo kėlinio pabaigoje šeimininkai 37-ąją minutę išsiveržė į priekį (1:0), tačiau aikštės svečiai vos po 46 sekundžių atsakė tiksliu smūgiu ir atstatė pusiausvyrą (1:1).
Trečiajame kėlinuke iniciatyvą perėmė vilniečiai – 49-ąją minutę pavyko persverti rezultatą savo naudai (1:2). Rungtynių pabaigoje „Panter“ pakeitė vartininką šeštuoju aikštės žaidėju ir surengė vartų šturmą, tačiau Vilniaus klubas drausmingai apsigynė ir išsaugojo pergalę.
Tikru rungtynių herojumi tapo „Hockey Punks – Mototoja“ vartininkas Simas Baltrūnas, kuris atrėmė net 44 varžovų metimus iš 45 (97.8 proc. atremtų metimų).
Įvarčius Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ komandai pelnė: Povilas Verenis (37:24, Artemas Redko ir I. Četvertakas (48:19, Lauris Huhdanpaa).
Sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 14.05 val. Taline abi komandos susitiks dar kartą.
Šeštadienį Elektrėnų ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) antrąkart per dvi dienas turėjo pripažinti svečių iš Latvijos, Liepojos ledo ritulio komandos pranašumą.
Rungtynės aikštės šeimininkams prasidėjo sėkmingai – 10-ąją susitikimo minutę elektrėniškiai išsiveržė į priekį (1:0) po Tado Kumeliausko įvarčio.
Visgi svečiai greitai perėmė iniciatyvą: 12-ąją minutę išlygino rezultatą, o 15-ąją minutę pelnė ir antrąjį įvartį, persverdami rezultatą savo naudai.
Antrajame kėlinyje komandoms pasižymėti nepavyko, nors abi ekipos keitėsi pražangomis bei bandė realizuoti progas daugumoje.
Trečiajame kėlinyje Liepojos komandai pavyko padvigubinti pranašumą realizavus šeimininkų dvi nuobaudas, kurių viena buvo net 5 minučių – už grubų žaidimą prie borto iki rungtynių pabaigos buvo pašalintas Danylo Baida.
Rungtynių pabaigoje dar vienas elektrėniškis buvo pašalintas nuo ledo iki rungtynių pabaigos– po šiurkštaus epizodo 5+20 min. nuobaudą užsidirbo „Energijos“ žaidėjas Matthew Gouldas.
Visas 60 minučių Elektrėnų ekipos vartus gynęs Connoras Androlewiczius atrėmė 34 varžovų metimus iš 37 (91.9 proc. atremtų metimų).
Įvartį Elektrėnų „Energijos“ komandai pelnė: T. Kumeliauskas (09:19, Illia Baida, Arnoldas Bosas).
Liepojos klubui šiose rungtynėse padėjo ir 3 lietuviai. Šarūnas Baltrūnas atliko 2 jėgos veiksmus, Simonas Valivonis 5 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą ir blokavo smūgį, o Ignas Kaupaitis sykį smūgiavo į vartus.
Artimiausias rungtynes Elektrėnų „Energija“ žais dar kartą su Liepojos komanda – lapkričio 14 d. (šeštadienį), 17:00 val. ir lapkričio 15 d. (sekmadienį), 13:00 val., išvykoje Liepojoje.
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