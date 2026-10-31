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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ Taline iškovojo pergalę, „Energija“ po įnirtingos kovos antrąkart nusileido Liepojos klubui

2026-10-31 22:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-31 22:55
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Šeštadienį žaistose rungtynėse Taline Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) palaužė aikštės šeimininkų, „HC Panter“ (Estija) pasipriešinimą ir įsirašė trečiąją pergalę sezone.

Rungtynių akimirka | hockey.lt nuotr.

Šeštadienį žaistose rungtynėse Taline Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) palaužė aikštės šeimininkų, „HC Panter“ (Estija) pasipriešinimą ir įsirašė trečiąją pergalę sezone.

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Šiose rungtynėse vilniečių gretose debiutavo trys komandos naujokai: gynėjas Williamas Hauseris (Slovakija) ir du puolėjai suomiai: Joonas Larinmaa bei Santeris Suomalainenas.

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Antrojo kėlinio pabaigoje šeimininkai 37-ąją minutę išsiveržė į priekį (1:0), tačiau aikštės svečiai vos po 46 sekundžių atsakė tiksliu smūgiu ir atstatė pusiausvyrą (1:1).

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Trečiajame kėlinuke iniciatyvą perėmė vilniečiai – 49-ąją minutę pavyko persverti rezultatą savo naudai (1:2). Rungtynių pabaigoje „Panter“ pakeitė vartininką šeštuoju aikštės žaidėju ir surengė vartų šturmą, tačiau Vilniaus klubas drausmingai apsigynė ir išsaugojo pergalę.

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Tikru rungtynių herojumi tapo „Hockey Punks – Mototoja“ vartininkas Simas Baltrūnas, kuris atrėmė net 44 varžovų metimus iš 45 (97.8 proc. atremtų metimų).

Įvarčius Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ komandai pelnė: Povilas Verenis (37:24, Artemas Redko ir I. Četvertakas (48:19, Lauris Huhdanpaa).

Sekmadienį, lapkričio 1 dieną, 14.05 val. Taline abi komandos susitiks dar kartą.

Šeštadienį Elektrėnų ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) antrąkart per dvi dienas turėjo pripažinti svečių iš Latvijos, Liepojos ledo ritulio komandos pranašumą.

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Rungtynės aikštės šeimininkams prasidėjo sėkmingai – 10-ąją susitikimo minutę elektrėniškiai išsiveržė į priekį (1:0) po Tado Kumeliausko įvarčio.

Visgi svečiai greitai perėmė iniciatyvą: 12-ąją minutę išlygino rezultatą, o 15-ąją minutę pelnė ir antrąjį įvartį, persverdami rezultatą savo naudai.

Antrajame kėlinyje komandoms pasižymėti nepavyko, nors abi ekipos keitėsi pražangomis bei bandė realizuoti progas daugumoje.

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Trečiajame kėlinyje Liepojos komandai pavyko padvigubinti pranašumą realizavus šeimininkų dvi nuobaudas, kurių viena buvo net 5 minučių – už grubų žaidimą prie borto iki rungtynių pabaigos buvo pašalintas Danylo Baida.

Rungtynių pabaigoje dar vienas elektrėniškis buvo pašalintas nuo ledo iki rungtynių pabaigos– po šiurkštaus epizodo 5+20 min. nuobaudą užsidirbo „Energijos“ žaidėjas Matthew Gouldas.

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Visas 60 minučių Elektrėnų ekipos vartus gynęs Connoras Androlewiczius atrėmė 34 varžovų metimus iš 37 (91.9 proc. atremtų metimų).

Įvartį Elektrėnų „Energijos“ komandai pelnė: T. Kumeliauskas (09:19, Illia Baida, Arnoldas Bosas).

Liepojos klubui šiose rungtynėse padėjo ir 3 lietuviai. Šarūnas Baltrūnas atliko 2 jėgos veiksmus, Simonas Valivonis 5 kartus atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą ir blokavo smūgį, o Ignas Kaupaitis sykį smūgiavo į vartus.

Artimiausias rungtynes Elektrėnų „Energija“ žais dar kartą su Liepojos komanda – lapkričio 14 d. (šeštadienį), 17:00 val. ir lapkričio 15 d. (sekmadienį), 13:00 val., išvykoje Liepojoje.

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