Mantas Armalis atrėmė 27 smūgius ir padėjo „Ilves“ laimėti Tamperės derbį po baudinių serijos

M. Armalis komandos vartus gynė be keitimų. Jis atrėmė 27 iš 28 varžovų smūgių į vartus bei 3 iš 4 baudinių. Lietuvis tapo antru geriausiu rungtynių žaidėju.
„Ilves“ (34 tšk.) 17-os klubų pirmenybėse užima 3-ią poziciją.
Šveicarijos stipriausioje lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ varžovų arenoje 1:0 įveikė be Danieliaus Čečekovo žaidusią „Fribourg-Gotteron“. S. Ignatavičius per 13 min. 54 sek. 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„Servette“ (29 tšk.) rikiuojasi 3-ia, o „Fribourg-Gotteron“ (27) – 6-a tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Pajėgiausioje Slovakijos lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku varžovų arenoje po pratęsimo 1:2 nusileido Banska Bistricos „HC’05 TAM“. Lietuvis žaidė 25 min. 24 sek. ir blokavo 2 varžovų smūgius.
„HC Prešov“ (5 tšk.) lieka paskutinė – 12-a.
Vokietijos trečioje lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda savo arenoje 2:5 pralaimėjo prieš „Tolzer Lowen“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi išvykoje po pratęsimo 1:2 neatsilaikė prieš Leipcigo „KSW Icefighters“. Lietuvis nepasižymėjo.
Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ ekipa 4:2 išsivežė pergalę iš „Herner EV Miners“ arenos. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, 2 kartus smūgiavo į vartus, laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo, bei gavo 4 baudos min.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (21 tšk.) užima 5-ą vietą, o „Piranhas“ (13) – 9-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (14 tšk.) rikiuojasi 12-a tarp 14 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko namuose 5:3 pranoko „Linkoping HC“ ekipą.
„Rogle BK“ (29 tšk.) Pietų konferencijoje užima 5-ą vietą tarp 12 ekipų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ komanda svečiuose 3:1 įveikė Ženevos „Futur Hockey“ su Tadu Šližiu. D. Čečekovas, Robertas Dobrinskis ir T. Šližys nepasižymėjo.
Du lietuvius savo gretose turinti „LHC Academy“ namuose 4:0 pamokė „HC Lugano“ ledo ritulininkus. Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (40 tšk.) užima 4-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (31) – 7-ą, o „Futur Hockey“ (18) yra priešpaskutinė – 12-a.
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