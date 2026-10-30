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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Energija“ namuose neprilygo Liepojos ledo ritulininkams

2026-10-30 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 22:33
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Penktadienio vakarą Elektrėnų ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) turėjo pripažinti svečių iš Latvijos, Liepojos ledo ritulio komandos, pranašumą.

LHK nuotr. | Organizatorių nuotr.

Penktadienio vakarą Elektrėnų ledo rūmuose įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) turėjo pripažinti svečių iš Latvijos, Liepojos ledo ritulio komandos, pranašumą.

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Latviai nuosekliai didino savo pranašumą, šeimininkams karto neleidę pralaužti savųjų vartų gynybos. Beje, Liepojos komandoje žaidė trys lietuviai, Simonas Valivonis, Ignas Kaupaitis ir rezultatyvų perdavimą atlikęs Šarūnas Baltrūnas.

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Visas rungtynes „Energijos“ vartus gynęs Connoras Androlewiczius atrėmė 32 varžovų metimus iš 36 (88.9 proc. atremtų metimų).

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Po rungtynių „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas pažymėjo, kad jo komanda buvo lėtesnė už varžovus kone visuose epizoduose.

Abi komandos tarpusavyje Elektrėnuose susitiks dar kartą rytoj, spalio 31 d. (šeštadienį), 15:00 val.

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ savaitgalį viešės Estijoje, kur spalio 31 d. (šeštadienį), 18:00 val. ir lapkričio 1 d. (sekmadienį), 14:00 val. Taline žais prieš HC „Panter“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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