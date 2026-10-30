„Energija“ namuose neprilygo Liepojos ledo ritulininkams

Latviai nuosekliai didino savo pranašumą, šeimininkams karto neleidę pralaužti savųjų vartų gynybos. Beje, Liepojos komandoje žaidė trys lietuviai, Simonas Valivonis, Ignas Kaupaitis ir rezultatyvų perdavimą atlikęs Šarūnas Baltrūnas.
Visas rungtynes „Energijos“ vartus gynęs Connoras Androlewiczius atrėmė 32 varžovų metimus iš 36 (88.9 proc. atremtų metimų).
Po rungtynių „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas pažymėjo, kad jo komanda buvo lėtesnė už varžovus kone visuose epizoduose.
Abi komandos tarpusavyje Elektrėnuose susitiks dar kartą rytoj, spalio 31 d. (šeštadienį), 15:00 val.
Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ savaitgalį viešės Estijoje, kur spalio 31 d. (šeštadienį), 18:00 val. ir lapkričio 1 d. (sekmadienį), 14:00 val. Taline žais prieš HC „Panter“.
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