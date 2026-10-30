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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Bokso legenda Alvarezas pasiruošęs dar vienai akistatai: sėkmingai įveikė svėrimų procedūrą

2026-10-30 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 22:24
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Bokso legenda Saulis „Canelo“ Alvarezas ruošiasi dar kartą šturmuoti viršūnę. Šį šeštadienį Rijado „The Venue“ arenoje 69-ąją kovą savo karjeroje pasitinkantis meksikietis mes iššūkį nenugalėtam čempionui Christianui Mbilli dėl WBC antrojo vidutinio svorio kategorijos (iki 76,2 kg) čempiono diržo.

Saulis „Canelo“ Alvarezas ir Christianas Mbilli | Scanpix nuotr.

Bokso legenda Saulis „Canelo“ Alvarezas ruošiasi dar kartą šturmuoti viršūnę. Šį šeštadienį Rijado „The Venue“ arenoje 69-ąją kovą savo karjeroje pasitinkantis meksikietis mes iššūkį nenugalėtam čempionui Christianui Mbilli dėl WBC antrojo vidutinio svorio kategorijos (iki 76,2 kg) čempiono diržo.

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Penktadienį vykusioje oficialioje svėrimų ceremonijoje abu sportininkai sėkmingai pasiekė numatytą ribą: S. Alvarezas svėrė 167,6 svaro (apie 76,02 kg), o jo oponentas C. Mbilli – 167,8 svaro (apie 76,11 kg).

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S. Alvarezas (63-3-2) siekia vėl tapti WBC čempionu akistatoje su C. Mbilli (29-0-1), kuris į neginčijamo čempiono statusą buvo pakeltas po to, kai Terence'as Crawfordas pasitraukė iš sporto, o derybos dėl kovos su Hamzah Sheerazu nedavė rezultatų. T. Crawfordas 2025 m. rugsėjį vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo S. Alvarezą ir perėmė WBC bei kitus diržus, tačiau vėliau nusprendė baigti karjerą, nepaisant to, kad meksikietis pasinaudojo revanšo išlyga. Savo ruožtu Ch. Mbilli laikinąjį titulą iškovojo pirmajame raunde nokautavęs Maciejų Suleckį, o vėliau jį apgynė lygiosiomis pasibaigusioje dvikovoje su Lesteriu Martinezu, vykusioje toje pačioje programoje kaip ir S. Alvarezo bei T. Crawfordo akistata.

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Penktadienio ceremonijoje paklaustas apie būsimos kovos reikšmę, S. Alvarezas pabrėžė savo ilgametę patirtį ir ryžtą vėl tapti geriausiu.

„Tai man labai svarbu. Boksuojuosi pastaruosius 21-erius metus. Savo pirmąjį titulą laimėjau prieš 16 metų, todėl man itin reikšminga būti čia, perimti tą diržą ir grįžti į čempionų kampą. Mano patirtis yra visai kitokia, o jis niekada nesikovė su niekuo, kas būtų panašus į mane. Rytoj aš jam tiksliai parodysiu, ką reiškia susidurti su tokiu varžovu“, – teigė S. Alvarezas.

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Ketvirtadienio spaudos konferencijoje, kurią trumpam sutrikdė Civilinės saugos įspėjimas, privertęs miesto gyventojus likti patalpose, meksikietis aiškino, jog į šią kovą žengia su pretendento statusu, tačiau čempionišku mentalitetu. Pasak sportininko, Turki Alalshikhas leido jam pačiam pasirinkti varžovą, o jis atmetė lengvesnius kelius.

„Dabar esu pretendentas, bet savo mintyse visada buvau čempionas – nuo pat vaikystės. Netikiu trumpais keliais. Noriu vėl tapti čempionu, todėl noriu susikauti su geriausiais. Mbilli yra pasaulio čempionas“, – sakė S. Alvarezas.

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Panašią mintį išsakė ir sportininko treneris Eddy Reynoso, pabrėžęs šio susitikimo istorinį svorį: „Mes įrodysime, kas yra didžiausias boksininkas Meksikos istorijoje, ir tai atšvęsime dar kartą laimėdami čempiono titulą.“

C. Mbilli tryško pasitikėjimu savimi ir žadėjo dominavimą kiekviename kovos elemente.

„Šeštadienį pamatysite, kas nutiks. Rytoj aš jį įveiksiu visais aspektais: geresniu fiziniu pasirengimu, geresniais smūgiais, geresne technika. Atsiduosiu šiai kovai šimtu procentų. Tai bus dešimtmečio kova, metų kova, tai bus nuostabus reginys“, – kalbėjo Ch. Mbilli.

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Pasiruošimą turnyrui lydėjo ir logistiniai bei saugumo iššūkiai. WBC prezidentas Mauricio Sulaimanas į Rijadą keliavo net 42 valandas, o buvęs „Golden Boy“ organizacijos atstovas Robertas Diazas turėjo sudėtingą maršrutą iš Los Andželo per Romą ir Kasimą iki pat sostinės. Dėl sudėtingų kelionės sąlygų viena kova – Lindolfo Delgado ir Arthuro Biyarslanovo – dėl laisvo IBF pirmojo pusvidutinio svorio kategorijos titulo buvo atšaukta. Visgi kiti 19 kovotojų pasiekė Rijadą ir sėkmingai atliko svėrimo procedūras.

Pranešama, kad virš Rijado buvo numušti bepiločiai orlaiviai bei balistinė raketa, o ketvirtadienio naktį pranešta apie sužeistą civilį bei apgadintą turtą. Nepaisant to, renginio organizatoriai patikino, kad turnyrui niekas negresia. JAV Valstybės departamentas ir Kanados vyriausybė išleido įspėjimus savo piliečiams dėl kelionių į šį regioną, o bokso analitikas Danas Rafaelis pranešė, kad DAZN komentatorių komanda darbą atliks ne iš vietos, o iš studijos Londone.

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