Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Mamoms

Artėja vaikų atostogos: dėl vieno dalyko nerimauja beveik 7 iš 10 tėvų

2026-10-30 15:00 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 15:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant lapkričio moksleivių atostogoms, daugelis šeimų planuoja trumpam pakeisti aplinką ir išvykti į užsienį. Tačiau net ir kruopščiai suplanuota kelionė gali pateikti staigmenų. 2025 m. JAV atlikta šeimų kelionių apklausa parodė, kad beveik 7 iš 10 tėvų nerimauja dėl nenumatytų išlaidų ir galimybės viršyti kelionės biudžetą. „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius pataria, ką verta patikrinti dar prieš išvykstant, kad atostogų metu būtų mažiau rūpesčių.

Artėja vaikų atostogos: dėl vieno dalyko nerimauja beveik 7 iš 10 tėvų (nuotr. Adobe Stock)

Artėjant lapkričio moksleivių atostogoms, daugelis šeimų planuoja trumpam pakeisti aplinką ir išvykti į užsienį. Tačiau net ir kruopščiai suplanuota kelionė gali pateikti staigmenų. 2025 m. JAV atlikta šeimų kelionių apklausa parodė, kad beveik 7 iš 10 tėvų nerimauja dėl nenumatytų išlaidų ir galimybės viršyti kelionės biudžetą. „Tele2“ inovacijų ekspertas Arnoldas Lukošius pataria, ką verta patikrinti dar prieš išvykstant, kad atostogų metu būtų mažiau rūpesčių.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Pigiausia nakvynė ne visada reiškia mažesnes išlaidas

Planuojant šeimos atostogas daugiausia dėmesio paprastai skiriama skrydžių, nakvynės ir pramogų kainoms. Tačiau dalis išlaidų paaiškėja tik nuvykus. Pavyzdžiui, pigesnis viešbutis toliau nuo centro gali reikšti kasdienes keliones taksi, o pasirinkus nakvynę be virtuvės dažniau teks valgyti kavinėse.

REKLAMA

„Keliaujant su vaikais ne visada pavyksta laikytis plano. Kartais norisi greičiau grįžti į viešbutį, kartais prireikia užsukti į parduotuvę ar vaistinę. Todėl prieš rezervuojant nakvynę verta pasižiūrėti ne tik į kainą, bet ir į tai, kas yra aplink“, – sako A. Lukošius.

Anot eksperto, „Booking.com“ ar „Airbnb“ programėlėse galima palyginti nakvynės kainas ir patikrinti jos vietą žemėlapyje. Pravartu įvertinti, ar netoliese yra viešojo transporto stotelė, maisto parduotuvė ir lankytinos vietos. Tai gali padėti sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas negalavimas gali pakeisti visus planus

Ne visas išlaidas galima numatyti iš anksto. Kelionėje vaikui susirgus ar susižeidus gali prireikti gydytojo pagalbos, o kartu – ir papildomų pinigų.

Jungtinėje Karalystėje veikiančio kelionių draudiko „Multitrip.com“ duomenimis, 2025 m. medicininės išlaidos sudarė 43 proc. jo klientų registruotų draudimo žalų. Tarp dažniausių priežasčių – traumos, virškinimo ir kvėpavimo sutrikimai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak A. Lukošiaus, net ir vykstant vos kelioms dienoms verta pasitikrinti, kokia medicininė pagalba prieinama pasirinktoje šalyje ir už ką gali tekti susimokėti patiems.

Europos sveikatos draudimo kortelė tikrai naudinga, tačiau ji ne iki galo padengia visas galimas išlaidas. Pavyzdžiui, ji paprastai neapmoka gydymo privačiose klinikose ar pargabenimo į Lietuvą. Todėl prieš kelionę verta pasitikrinti, ar turimos apsaugos pakaks“, – aiškina ekspertas.

REKLAMA

Anot jo, papildomu kelionių draudimu šiandien galima pasirūpinti ir be ilgų paieškų ar būtinybės jį užsisakyti prieš kiekvieną išvyką. Pavyzdžiui, „Tele2“ kelionių draudimą pakanka užsisakyti vieną kartą. Vėliau apsauga automatiškai įsijungia telefonui prisijungus prie mobiliojo ryšio tinklo užsienyje, o grįžus į Lietuvą – išsijungia.

REKLAMA

„Tele2“ kelionių draudimas apima ir kartu keliaujančių šeimos narių apsaugą, įskaitant vaikus. Jis suteikia iki 100 tūkst. eurų medicininių išlaidų apsaugą, o prireikus galima pasikonsultuoti su gydytoju internetu. Pirmoji kelionės diena nemokama, vėliau taikomas 2 eurų dienos mokestis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Būtina patikrinti prieš išvykstant

Anot eksperto, kelios minutės telefone gali padėti išvengti ir kitų kelionės rūpesčių.

Pavyzdžiui, atsisiųskite žemėlapius. „Google Maps“ leidžia iš anksto išsisaugoti pasirinktos vietovės žemėlapį ir juo naudotis net be interneto. Taip pat verta pasižymėti viešbutį, lankytinas vietas ir artimiausią vaistinę.

REKLAMA

Turėkite atsarginį planą. Jei keliaujate su vaikais, pravartu iš anksto susirasti kelias pramogas po stogu. Užklupus lietui ar pasikeitus planams nereikės paskutinę minutę ieškoti, ką veikti.

Pasitikrinkite draudimo sąlygas. Prieš išvykstant svarbu žinoti, ar apsauga galioja visiems kartu keliaujantiems šeimos nariams, pasirinktoje šalyje ir planuojamoms veikloms. Taip pat verta telefone išsisaugoti draudiko kontaktus.

REKLAMA

Išsisaugokite svarbiausius dokumentus. Skrydžio bilietų, viešbučio rezervacijos ir dokumentų kopijas patogu laikyti vienoje vietoje telefone. Geriausia taip, kad jas būtų galima atsidaryti ir be interneto.

„Atostogų metu norisi kuo mažiau laiko praleisti sprendžiant problemas. Todėl kelias minutes prieš išvykstant verta skirti dalykams, kurie vėliau gali sutaupyti gerokai daugiau laiko ir pinigų“, – pataria A. Lukošius.

Gairės:
tele2
vaikų atostogos

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
tele2
vaikų atostogos
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų