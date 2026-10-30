Artėja vaikų atostogos: dėl vieno dalyko nerimauja beveik 7 iš 10 tėvų

Pigiausia nakvynė ne visada reiškia mažesnes išlaidas
Planuojant šeimos atostogas daugiausia dėmesio paprastai skiriama skrydžių, nakvynės ir pramogų kainoms. Tačiau dalis išlaidų paaiškėja tik nuvykus. Pavyzdžiui, pigesnis viešbutis toliau nuo centro gali reikšti kasdienes keliones taksi, o pasirinkus nakvynę be virtuvės dažniau teks valgyti kavinėse.
„Keliaujant su vaikais ne visada pavyksta laikytis plano. Kartais norisi greičiau grįžti į viešbutį, kartais prireikia užsukti į parduotuvę ar vaistinę. Todėl prieš rezervuojant nakvynę verta pasižiūrėti ne tik į kainą, bet ir į tai, kas yra aplink“, – sako A. Lukošius.
Anot eksperto, „Booking.com“ ar „Airbnb“ programėlėse galima palyginti nakvynės kainas ir patikrinti jos vietą žemėlapyje. Pravartu įvertinti, ar netoliese yra viešojo transporto stotelė, maisto parduotuvė ir lankytinos vietos. Tai gali padėti sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko.
Vienas negalavimas gali pakeisti visus planus
Ne visas išlaidas galima numatyti iš anksto. Kelionėje vaikui susirgus ar susižeidus gali prireikti gydytojo pagalbos, o kartu – ir papildomų pinigų.
Jungtinėje Karalystėje veikiančio kelionių draudiko „Multitrip.com“ duomenimis, 2025 m. medicininės išlaidos sudarė 43 proc. jo klientų registruotų draudimo žalų. Tarp dažniausių priežasčių – traumos, virškinimo ir kvėpavimo sutrikimai.
Pasak A. Lukošiaus, net ir vykstant vos kelioms dienoms verta pasitikrinti, kokia medicininė pagalba prieinama pasirinktoje šalyje ir už ką gali tekti susimokėti patiems.
„Europos sveikatos draudimo kortelė tikrai naudinga, tačiau ji ne iki galo padengia visas galimas išlaidas. Pavyzdžiui, ji paprastai neapmoka gydymo privačiose klinikose ar pargabenimo į Lietuvą. Todėl prieš kelionę verta pasitikrinti, ar turimos apsaugos pakaks“, – aiškina ekspertas.
Anot jo, papildomu kelionių draudimu šiandien galima pasirūpinti ir be ilgų paieškų ar būtinybės jį užsisakyti prieš kiekvieną išvyką. Pavyzdžiui, „Tele2“ kelionių draudimą pakanka užsisakyti vieną kartą. Vėliau apsauga automatiškai įsijungia telefonui prisijungus prie mobiliojo ryšio tinklo užsienyje, o grįžus į Lietuvą – išsijungia.
„Tele2“ kelionių draudimas apima ir kartu keliaujančių šeimos narių apsaugą, įskaitant vaikus. Jis suteikia iki 100 tūkst. eurų medicininių išlaidų apsaugą, o prireikus galima pasikonsultuoti su gydytoju internetu. Pirmoji kelionės diena nemokama, vėliau taikomas 2 eurų dienos mokestis.
Būtina patikrinti prieš išvykstant
Anot eksperto, kelios minutės telefone gali padėti išvengti ir kitų kelionės rūpesčių.
Pavyzdžiui, atsisiųskite žemėlapius. „Google Maps“ leidžia iš anksto išsisaugoti pasirinktos vietovės žemėlapį ir juo naudotis net be interneto. Taip pat verta pasižymėti viešbutį, lankytinas vietas ir artimiausią vaistinę.
Turėkite atsarginį planą. Jei keliaujate su vaikais, pravartu iš anksto susirasti kelias pramogas po stogu. Užklupus lietui ar pasikeitus planams nereikės paskutinę minutę ieškoti, ką veikti.
Pasitikrinkite draudimo sąlygas. Prieš išvykstant svarbu žinoti, ar apsauga galioja visiems kartu keliaujantiems šeimos nariams, pasirinktoje šalyje ir planuojamoms veikloms. Taip pat verta telefone išsisaugoti draudiko kontaktus.
Išsisaugokite svarbiausius dokumentus. Skrydžio bilietų, viešbučio rezervacijos ir dokumentų kopijas patogu laikyti vienoje vietoje telefone. Geriausia taip, kad jas būtų galima atsidaryti ir be interneto.
„Atostogų metu norisi kuo mažiau laiko praleisti sprendžiant problemas. Todėl kelias minutes prieš išvykstant verta skirti dalykams, kurie vėliau gali sutaupyti gerokai daugiau laiko ir pinigų“, – pataria A. Lukošius.
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