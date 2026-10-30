„OnlyFans“ žvaigždė ringe negailestingai talžė varžovę – ši pasidavė jau po pirmo raundo

Kova tarp dviejų interneto turinio kūrėjų neužtruko. Po pirmųjų trijų minučių Morgpie atsisakė tęsti dvikovą ir pareiškė, kad kovos sąlygos buvo nesąžiningos. Reikia pažymėti, kad pati Morgpie kovos pradžioje, panašu, spyrė keliu varžovei, taip pažeisdama bokso taisykles. S. Schultz ne kartą buvo įspraudusi varžovę į ringo kampą ir talžė ją be gailesčio.
Jasontheween, Adapt, Tbvnks, & DuB were all in disbelief after OnlyFans model Sava Schultz defeated Morgpie at NMS Boxing, prompting Morgpie to quit after just one round and call the fight unfair 😳😭 https://t.co/IfbTEAYNd5REKLAMAREKLAMA— corruptmp4 (@thecorruptmp4) October 26, 2026
Beveik 3 mln. sekėjų turinti S. Schultz, internete žinoma turinio kūrėja ir „OnlyFans“ modelis, taip buvo paskelbta šios akistatos nugalėtoja. Ji pripažino, kad šiai kovai sunkiai treniravosi „net 3 savaites“.
Renginį „NMS Boxing 5“ organizavo interneto transliuotojas JasonTheWeen. Jame tarpusavyje kovėsi socialinių tinklų žvaigždės ir įvairūs interneto turinio kūrėjai.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.