22 varžovus nokautavęs Ortizas grįžta į ringą – jo laukia buvęs pasaulio čempionas

„Noriu tik pačių geriausių kovų. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame renginyje. Tai bus puikus reginys“, – kalbėjo V. Ortizas.
Pastarieji metai 27-erių amerikiečiui buvo kupini permainų. Paskutinį kartą ringe jis pasirodė 2025 metų lapkričio 8 dieną, kai per mažiau nei du raundus nokautavo Ericksoną Lubiną. Po šios pergalės V. Ortizas turėjo susikauti su Jaronu „Bootsu“ Ennisu, tačiau derybos užsitęsė, o galiausiai sausį boksininkas įsivėlė į teisinį ginčą su „Golden Boy Promotions“ kompanija. Konfliktas buvo išspręstas tik liepą.
Tuo metu J. Ennisas pasuko kitu keliu – įveikė Xanderį Zayasą ir iškovojo WBA bei WBO čempionų diržus, o dabar ruošiasi jų suvienijimo kovai su IBF čempionu Joshu Kelly.
V. Ortizui teko ieškoti kitų galimybių. Kadangi dauguma pajėgiausių pirmojo vidutinio svorio kategorijos boksininkų buvo užimti, amerikietis nusprendė kilti į aukštesnę svorio kategoriją ir išbandyti jėgas su naujais varžovais.
„Noriu dalyvauti įdomiose kovose. Tokia ir yra bokso esmė. Noriu, kad mane prisimintų kaip žmogų, kuris niekada neatsisakė kovos. Labai džiaugiuosi galėdamas sugrįžti į savo stichiją. Daugiau nieko nemoku – tik boksuotis. Manęs laukia labai rimtas varžovas. 2017 metais Thurmanas buvo mano mėgstamiausias pusvidutinio svorio kategorijos boksininkas. Tuomet palaikiau jį kovose su Shawnu Porteriu ir Danny Garcia“, – teigė V. Ortizas, anksčiau dėl sveikatos problemų negalėjęs kautis prieš Eimantą Stanionį.
37-erių K. Thurmano dabartinė sportinė forma kelia nemažai klausimų. Buvęs pusvidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionas paskutinį kartą ringe pasirodė kovo 28 dieną, kai per šešis raundus pralaimėjo Sebastianui Fundorai. Nuo 2019 metų liepos, kai patyrė pralaimėjimą Manny Pacquiao, K. Thurmanas iškovojo dvi pergales ir patyrė du pralaimėjimus. Šį dešimtmetį jis kovojo vos tris kartus – jo karjerą stabdė traumos ir sunkumai derantis dėl aukšto lygio dvikovų.
V. Ortizas tikino neketinantis nuvertinti patyrusio varžovo.
„Akivaizdu, kad Thurmaną gerai pažįstu, tačiau nė vieno varžovo nevertiname lengvabūdiškai. Į ringą nežengiu galvodamas, kad privalau iškart nokautuoti priešininką. Pirmiausia įvertinsiu jį ir bandysiu suprasti, kaip galiu pasinaudoti savo stiprybėmis prieš jį“, – aiškino amerikietis.
Abu boksininkai gruodžio 5-ąją pirmą kartą karjeroje kovos vidutinio svorio kategorijoje. „The Ring“ reitinge V. Ortizas pirmojoje vidutinio svorio kategorijoje užima antrąją vietą. Per penkias kovas šioje kategorijoje jis iškovojo svarbias pergales prieš Israilą Madrimovą ir Serhijų Bohačuką, tačiau galimybės kautis dėl čempiono titulo taip ir nesulaukė.
Tuo metu K. Thurmanas artėjančią dvikovą vadina galimybe atgaivinti savo karjerą.
„Mano karjeroje jau yra daug gražių bokso istorijų, o gruodžio 5-ąją noriu pridėti dar vieną. Žinau, kad po paskutinio pasirodymo kai kurie žmonės manimi abejoja, tačiau kovose labai daug ką lemia boksininkų stiliai. Tai kova, kurios nenorėsite praleisti. Nemirksėkite! Tai galimybė atsitiesti. Visada norėjau kovoti su geriausiais ir pasirodyti didžiausiose scenose. Dabar susitiksiu su vienu iš jaunųjų boksininkų, norinčių tapti šio sporto ateitimi. Paeityje jau esu įveikęs nepralaimėjusius varžovus ir sukūręs ne vieną staigmeną. Būtent tai planuoju padaryti ir šį kartą“, – užtikrintai kalbėjo K. Thurmanas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.