Po sunkios traumos Jake'as Paulas vėl žengs į ringą: kovos Kūčių vakarą

29-erių interneto žvaigždei po 2025 metų gruodį vykusios sunkiasvorių kovos su A. Joshua prireikė operacijos. Britas amerikiečiui sulaužė žandikaulį, todėl jam buvo įstatytos dvi titano plokštelės, taip pat teko pašalinti kelis dantis.
Šių metų gegužę J. Paulas pripažino, kad jo bokso karjera gali būti baigta. Vis dėlto dabar amerikietis pasirengęs sugrįžti ir teigia esantis labiau motyvuotas nei bet kada anksčiau.
„Ne vienerius metus įrodinėjau, kad žmonės klysta. Aš rizikavau ir kovojau su varžovais, su kuriais, daugelio nuomone, niekada neturėjau susidurti. Tai, kas nutiko, nepakeitė nei mano tikėjimo savimi, nei to, ko siekiu. Dabar esu labiau alkanas pergalių nei bet kada anksčiau. Turime nemažai kandidatų – pažiūrėkime, kas pasirašys sutartį. Linksmų Kalėdų, Dubajau! Kalėdų senelis Paulas atvyksta į miestą, o kažkas bus nokautuotas“, – pareiškė J. Paulas.
All I want for Christmas Eve is boxing in Dubai. I've spent years proving people wrong, taking risks, and pushing myself against opponents nobody thought I'd face. Nothing that's happened has changed my belief in myself or what I'm working toward. I'm hungrier than ever, and on Thursday, December 24, I'm returning to the ring in Dubai to start the next chapter of my journey. Dubai is a city that thinks big, breaks boundaries, and doesn't believe in limits. That's exactly the kind of place I want to make my comeback. We've got plenty of names on the list; let’s see who signs the contract. Merry Christmas, Dubai. Santa Paul is coming to town, and somebody's getting knocked out. @MostVpromotionsREKLAMAREKLAMA— Jake Paul (@jakepaul) October 29, 2026
Profesionalų ringe amerikietis yra iškovojęs 12 pergalių ir patyręs dvi nesėkmes. Jį įveikė tik Tommy Fury ir A. Joshua.
J. Paulas ir jo verslo partneris Nakisa Bidarianas įkūrė kovinio sporto organizaciją „Most Valuable Promotions“. Pastarasis šią savaitę užsiminė, kad tarp galimų amerikiečio varžovų yra buvęs UFC kovotojas Darrenas Tillas.
„Baigiame derinti varžovo, verto jo sugrįžimo, kandidatūrą ir tikimės artimiausiomis savaitėmis paskelbti daugiau detalių“, – sakė N. Bidarianas.
33-ejų D. Tillas UFC paskutinį kartą kovojo 2022 metais, o profesionalaus bokso ringe debiutavo 2025-aisiais. Vienintelėje savo profesionalioje bokso kovoje jis įveikė Luke'ą Rockholdą. Vėliau britas išbandė jėgas kovų be pirštinių (BKFC) organizacijoje ir rugsėjį nugalėjo Yoelį Romero.
2025 metų liepą J. Paulas pateko į Pasaulio bokso asociacijos (WBA) pirmo sunkaus svorio kategorijos reitingą, kai įveikė buvusį pasaulio čempioną Julio Cesarą Chavezą jaunesnįjį. Visgi, po pralaimėjimo A. Joshua J. Paulas šią vietą prarado.
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