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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sporto pasaulis sunerimęs: Irane mirties bausmė gresia plaukikui, futbolininkui ir boksininkui

2026-10-29 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 22:24
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Irane auga nerimas dėl sportininkų, kuriems gresia mirties bausmė. Per pastarąjį mėnesį šalyje įvykdyta mirties bausmė dviem sportininkams, o mažiausiai šešių kitų nuosprendžiai jau patvirtinti aukščiausiajame teisme.

Ali-Sina Mostafavi | asmeninio archyvo nuotr.

Irane auga nerimas dėl sportininkų, kuriems gresia mirties bausmė. Per pastarąjį mėnesį šalyje įvykdyta mirties bausmė dviem sportininkams, o mažiausiai šešių kitų nuosprendžiai jau patvirtinti aukščiausiajame teisme.

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Naujausia režimo auka tapo alpinistas Ali-Sina Mostafavi, įkopimus į aukščiausias pasaulio viršukalnes, įskaitant Everestą, dokumentavęs sportininkas. Jam mirties bausmė įvykdyta spalio 14 dieną. Vyras buvo suimtas balandį, po keliais mėnesiais anksčiau vykusių antivyriausybinių protestų. Jo egzekucija įvykdyta praėjus vos kelioms savaitėms po tekvondo sportininko Siavasho Jamshidi Kheirabadi nužudymo spalio pradžioje. Dar vienam mišriųjų kovos menų (MMA) kovotojui Gholamrezai Khani Shakarabui mirties bausmė buvo įvykdyta gegužę.

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Alpinistas buvo apkaltintas esą veikęs kaip „ginkluotas Amerikos ir sionistų agentas“. Pareigūnų teigimu, kovo 24 dieną Kermano Azadi aikštėje jis galimai šaudė į civilius gyventojus ir dalyvavo sausį vykusiuose protestuose. Prieš egzekuciją, kaip manoma, jo šeimos nariai buvo iškviesti į kalėjimą.

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Buvusių Irano sportininkų Osle įkurta organizacija „Human Rights for Sport“, dokumentuojanti tokius atvejus, perspėja, kad mažiausiai šešiems sportininkams netrukus gali būti įvykdyta mirties bausmė.

Tarp jų – plaukikas Ali Pishevarzadehas ir futbolininkas Ehsanas Hosseinpouras. Abu jie buvo suimti per sausį vykusius protestus. Mirties bausmė taip pat gresia boksininkui Mohammadui Javadui Vafaei Saniui, kuris buvo suimtas 2020 metais dėl dalyvavimo metais anksčiau vykusiuose protestuose. Pernai jo prašymas surengti pakartotinį teismo procesą buvo atmestas. Šiais metais mirties bausme taip pat nuteisti dar vienas MMA kovotojas Benyaminas Naghdi, jojimo sporto atstovė Taraneh Rahimi ir alpinistė Maryam Siri.

„Human Rights for Sport“ mano, kad sportininkai sąmoningai pasirenkami režimo taikiniais, siekiant įbauginti visuomenę. Valstybinė žiniasklaida dažnai plačiai nušviečia žinomų sportininkų egzekucijas, taip pasiųsdama žinią ir kitiems gyventojams. Vienas tokių atvejų – imtynininko Navido Afkari Sangari egzekucija 2020 metų rugsėjį.

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