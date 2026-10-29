Zverevas pasiekė tikslą: pergalė Vienoje jį iškėlė į pasaulio reitingo viršūnę

Prieš akistatą su T. Griekspooru A. Zverevas žinojo, kad pergalė jam garantuotų pirmąją vietą reitinge. Tiesa, olandas jam buvo rimtas išbandymas – praėjusį savaitgalį jis triumfavo Briuselio turnyre, o Vienoje pirmajame rate įveikė Brandoną Nakashimą.
Du „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjęs A. Zverevas užtikrintai pradėjo mačą ir jau pirmąja proga laimėjo varžovo padavimų seriją. T. Griekspooras vėliau pagerino žaidimą savo padavimų metu, tačiau vokietis išsaugojo persvarą ir pirmąjį setą laimėjo 6:4. Lemiamą tašką jis pelnė neatremiamu padavimu.
Antrajame sete abu tenisininkai sėkmingai žaidė savo padavimų metu. T. Griekspooras atsilaikė prieš ankstyvą A. Zverevo spaudimą, o iki dešimtojo geimo žaidėjai iš viso pelnė vos keturis taškus priimdami varžovo padavimus.
Rezultatui esant 5:5, A. Zverevas dar kartą spaudė olandą ir išnaudojo antrąją galimybę laimėti jo padavimų seriją. Vokietis įgijo progą savo padavimais įtvirtinti pergalę. Nors iš pradžių vokietis suklydo, netrukus jis užtikrintai užbaigė susitikimą – įspūdingu smūgiu iš oro pataikė į kamuoliuką taip, kad apgadino dalį reklaminės lentos, o paskutinį tašką pelnė neatremiamu padavimu.
A special day awaits 🗓️ With his victory over Griekspoor, Alexander Zverev will become the 30th @atptour World No. 1 when the rankings come out on Monday morning 👏 #ErsteBankOpen https://t.co/JDPXwZJc1Y— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026
„Tai kitoks jausmas nei laimėjus turnyrą ar titulą, tačiau žinoti, kad naujame reitinge prie tavo pavardės bus įrašytas pirmasis numeris, yra nepaprastai gera. Esu labai laimingas ir kupinas džiaugsmo. Manau, kad sužaidžiau labai gerą mačą, todėl esu patenkintas. Man teko palaukti, kol pasieksiu viršūnę, tačiau kartais tiesiog reikia turėti kantrybės. Toks jau gyvenimas. Šie metai man buvo tokie, kad net sunku rasti žodžių. Esu tiesiog dėkingas ir laimingas“, – sakė A. Zverevas.
Pergalė prieš T. Griekspoorą užbaigė Janniko Sinnerio 29 savaites trukusį laikotarpį reitingo viršūnėje. A. Zverevas nuo pirmadienio oficialiai taps pirmąja pasaulio rakete.
The culmination of hard work, heartbreak and hours of dedication ✨ @AlexZverev https://t.co/gUUnl2DXkF— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026
Kituose mačuose britas Arthuras Fery (ATP-35) kiek netikėtai 6:4, 5:7, 6:4 įveikė italą Lorenzo Musetti (ATP-26), kuris praėjusią savaitę laimėjo turnyrą Prancūzijoje. Tuo tarpu ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3) 6:1, 7:6 (13:11) pranoko kartvelą Nikolozą Basilašvilį (ATP-95). Kartvelas pratęsime iššvaistė 4 „set pointus“, o C. Alcarazas pergalę įtvirtino ketvirtu „match pointu“.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.