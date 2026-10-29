„ATP patinka, kai žmonės susižeidžia“: Medvedevas Vienoje elgėsi itin keistai

Ketvirtadienį vykusioje antrojo etapo dvikovoje su Cameronu Norrie (ATP-41) buvusi pirmoji pasaulio raketė pralaimėjo savo padavimų seriją po to, kai kamuoliukas atšoko nuo troso. Įsiutęs D. Medvedevas trenkė kumščiu į kortą, taip pasirinkdamas neįprastą alternatyvą raketės daužymui.
„Jei susižeidi pats, bent jau negauni baudos. ATP patinka, kai žmonės susižeidžia“, – per vieną iš pertraukėlių teisėjui sakė 30-metis rusas.
Pagal 2026 metų ATP taisykles už netinkamą elgesį su rakete žaidėjui gali būti skirta iki 500 JAV dolerių bauda už kiekvieną pažeidimą. Tuo metu už nesportinį elgesį ATP 500 kategorijos turnyruose baudos gali siekti net 40 tūkst. dolerių.
🗣️ « Si tu te fais mal, au moins tu ne prends pas l’amende. L’ATP aime bien quand les gens se font mal. » Daniil Medvedev qui frappe sa main au sol pour ne pas fracasser sa raquette à Vienne. 😭 🎥 @Eurosport_FR https://t.co/rS53qdoFIo— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 29, 2026
Taisyklėse aiškiai numatyta atsakomybė už raketės daužymą, tačiau smūgiai į korto dangą atskirai neįvardyti. Vis dėlto tokį elgesį, kaip ir paties D. Medvedevo komentarus, galima vertinti pagal bendrąsias nesportinio elgesio nuostatas.
Nepaisant emocijų protrūkių, šiuo metu penktąją vietą pasaulio reitinge užimantis D. Medvedevas Vienoje žaidžia sėkmingai. Dvikovoje su C. Norrie D. Medvedevas išsigelbėjo nuo „match pointo“ ir laimėjo 4:6, 6:3, 7:6 (7:1). Tai sustiprino jo galimybes patekti į sezono pabaigoje vyksiantį ATP finalinį turnyrą, kuris prasidės lapkričio 16 dieną.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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