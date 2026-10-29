Rungtynės Airijoje jaunųjų žalgiriečių nenuvylė: „Viskas spręsis Vilniuje“

Pirmosios UEFA Jaunimo lygos antrojo etapo rungtynės su Airijos jaunimo čempionu „St. Patrick’s Athletic“ baigėsi 1:1. Pasak D. Greviškio, varžovų žaidimas atitiko tai, ką komanda matė rengdamasi susitikimui.
„Varžovai niekuo nenustebino. Žaidė taip, kaip matėme ir analizavome. Tik pirmajame kėlinyje mūsų planas galėjo būti įgyvendintas geriau, nes kai kurie žaidėjai neišpildė savo užduočių. Manau, kad koją pakišo jaudulys. Pirmą kartą žaidėme su šiais varžovais, rungtyniavome ant natūralios vejois, buvo nemažai žiūrovų. Antrosiose rungtynėse, manau, bus kitaip. Kalbant apie šių rungtynių antrą kėlinį – bravo komandai, didžiausia pagarba. Viską, ko prašėme, žaidėjai išpildė beveik idealiai. Gaila tik, kad nepavyko pasižymėti dar vienu ar dviem įvarčiais“, – kalbėjo D. Greviškis.
Skirtingą komandos žaidimą abiejuose kėliniuose išskyrė ir D. Šumkauskas.
„Manau, tikrai gerai atstovėjome. Žinojome jų stipriąsias puses, laukėme kovos su fiziniu kontaktu. Pirmajame kėlinyje reikėjo apsiprasti ir su veja – nuolat treniruojamės ant dirbtinės dangos, todėl skirtumas jautėsi. Antrajame kėlinyje sukovojome, pasiekėme šį rezultatą ir viskas spręsis Vilniuje. Dėl to labai džiugu“, – sakė saugas.
Pasak jo, per pertrauką išsakyti trenerio nurodymai padėjo žalgiriečiams geriau kontroliuoti situaciją aikštėje.
„Žinojome, kad varžovai daug bėga, mėgsta kontaktinį futbolą, perdavimus į kraštus bei už gynėjų nugarų ir skersuoti kamuolį į baudos aikštelę. Per pertrauką treneris pasakė, ką turime pataisyti. Perėmėme aikštės vidurio kontrolę, ėjome į kontaktą ir pradėjome diktuoti savo žaidimą“, – pasakojo D. Šumkauskas.
Kalbėdamas apie žalgiriečių įvartį, treneris išskyrė D. Šumkausko laimėtą dvikovą ir perdavimą Vakariui Berentai.
„Pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad Dovydas Šumkauskas toje situacijoje aikštės viduryje sužaidė kaip tikras vyras – atsilaikė ir sugebėjo atlikti puikų perdavimą į priekį. Vakaris tiek Pirmoje lygoje, tiek rungtynėse su islandais parodė, kad prieš aukštą gynybos liniją po įstrižų perdavimų yra labai pavojingas. Šiandien jis išnaudojo savo momentą. Bravo komandai“, – sakė treneris.
Pats D. Šumkauskas ataką palygino su treniruotėse kartojamomis situacijomis.
„Jų krašto gynėjas bėgo į priekį ir niekas jo nepasitiko. Kaip atraminiam saugui man reikėjo perimti tą zoną. Varžovas per toli pasimušė kamuolį, įvyko dvikova, atėmiau kamuolį. Toliau – kaip darome per treniruotes: pamačiau bėgantį Vakarį ir perdaviau į laisvą plotą. Išpildėme treniruotėse kartojamą situaciją“, – pasakojo žalgirietis.
Rungtynėse netrūko kietų dvikovų, o žalgiriečiai neišvengė ir traumų. Pirmajame kėlinyje dėl čiurnos sumušimo aikštę paliko Benas Bruzga, o rungtynių pabaigoje dėl peties traumos žaisti nebegalėjo vartininkas Dominykas Čekavičius. Vis dėlto treneris pabrėžė, kad žalgiriečiai tokiai kovai ruošėsi.
„Gaila dėl traumų, bet toks yra futbolas. Patys norėjome tos kovos. Žinojome, kad varžovai mėgsta žaisti su kamuoliu, ir turėjome rasti būdų jiems sutrukdyti. Kova iš abiejų pusių buvo kieta, tačiau ypatingo agresyvumo nebuvo. Jauni žaidėjai, siekiantys rungtyniauti aukštesniu lygiu, privalo prie tokios kovos prisitaikyti“, – teigė treneris.
Traumą patyrusio D. Čekavičiaus pakeisti nebuvo galimybės, todėl žalgiriečiai rungtynes baigė dešimtyje. D. Šumkauskas pripažino, kad paskutinės minutės pareikalavo daug fizinių ir psichologinių jėgų.
„Buvo labai sunku. Kai kapitonas gulėjo ant žemės, patyrėme ir psichologinį smūgį. Bet mes – žalgiriečiai, žaliai balti. Susibūrėme į ratą, pasikalbėjome ir pasakėme, kad turime išgyventi tas likusias keturias minutes“, – kalbėjo D. Šumkauskas.
D. Greviškis padėkojo Dubline komandą palaikiusiems sirgaliams ir pakvietė žiūrovus į atsakomąsias rungtynes Vilniuje.
„Labai džiugu, kad kiekvienose rungtynėse, nesvarbu, kur nuvažiuojame, turime žaliai baltų fanų, kurie nuostabiai palaiko. Sunkią akimirką išgirsti jų balsus jauniems žaidėjams yra didžiulis postūmis. Žaidėjams traukė kojas, jie vos ėjo, tačiau sugebėjo pasiekti šį rezultatą. Labai tikiuosi ir noriu pakviesti visus ateiti palaikyti mūsų jaunos komandos. Šiandien ji parodė, kad turime visus šansus žengti į kitą etapą. Kiekvienas papildomas žmogus ir jo palaikymas mums pridės energijos“, – kalbėjo D. Greviškis.
Prieš atsakomąją dvikovą D. Šumkauskas pabrėžė, kad komanda turi mėgautis tarptautinėmis rungtynėmis.
„Žinome, kokiai emblemai atstovaujame, kokio dydžio yra Vilniaus klubas. Tai visada yra garbė. Spaudimo, manau, nejaučiame. Kaip sakė treneris, patys iškovojome šią vietą, todėl turime tuo džiaugtis ir mėgautis. Kaip treneris sakė, kai ateina žiūrovai, turime jiems parodyti gerą spektaklį“, – teigė D. Šumkauskas.
Atsakomosios „Žalgirio“ ir „St. Patrick’s Athletic“ rungtynės vyks lapkričio 4 dieną Vilniuje. Įėjimas į rungtynes nemokamas.
Poros nugalėtojas trečiajame turnyro etape susitiks su Talino „Flora“ ir Londono „Chelsea“ poroje laimėjusia komanda.
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