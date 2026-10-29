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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Italijos žiniasklaida: Valdas Dambrauskas veda aktyvias derybas su Turkijos grandu

2026-10-29 18:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 18:16
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Lietuvis Valdas Dambrauskas gali tapti naujuoju Stambulo „Fenerbahče“ vyriausiuoju treneriu.

Valdas Dambrauskas | Klubo nuotr.

Lietuvis Valdas Dambrauskas gali tapti naujuoju Stambulo „Fenerbahče“ vyriausiuoju treneriu.

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Italijos futbolo naujienų portalo „TuttoMercatoWeb“ surinktais duomenimis, šiuo metu vyksta itin intensyvūs kontaktai tarp 49-erių stratego iš Lietuvos ir Turkijos klubo vadovų, siekiant galutinai užbaigti derybas jau artimiausiomis valandomis.

Šiuo metu V. Dambrauskas dirba prie Azerbaidžano ekipos „Sabah“ vairo, kuri šiame sezone debiutavo UEFA Čempionų lygoje. Jei bus pasiektas galutinis susitarimas, lietuvis paliks Azerbaidžano komandą ir persikels į Turkiją.

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„Fenerbahče“ be nuolatinio vyriausiojo trenerio liko po to, kai iš pareigų pasitraukė Ismailas Kartalas. Pastarasis atsistatydino praėjus vos keturiems mėnesiams nuo paskyrimo – per 18 rungtynių jo vadovaujama komanda fiksavo 1,78 taško vidurkį.

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Šaltinio žiniomis, su V. Dambrausku derinamasi dėl trejų metų sutarties, kuri galiotų iki 2029 metų. Derybos yra labai arti pabaigos, o oficialus susitarimas laukiamas netrukus.

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Tuo atveju, jei derybos su lietuviu visgi nutrūktų, pagrindine alternatyva lieka olandas Dirkas Kuytas, šiuo metu laikinai einantis „Fenerbahče“ vyriausiojo trenerio pareigas.

Čempionų lygoje „Fenerbahče“ per trejas rungtynes du kartus sužaidė lygiosiomis, patyrė vieną pralaimėjimą ir su 2 taškais žengia 31-oje vietoje, kai tuo tarpu „Sabah“ per tiek pat susitikimų šventė vieną pergalę ir žengia 25-a.

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