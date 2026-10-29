28-asis Pirmos lygos turas: bronzinis akordas ir auksinio mačo scenarijus

Scenarijus. „Buvo nerimo dėl vaikinų nusiteikimo, bet jie įrodė, kad supranta dėl ko kovojame“, – tvirtino Kęstutis Petkus.
Jo muštruojamas Plungės „Babrungas“ 28-ajame ture uraganišku puolimu pasitiko Kauno rajono „Hegelmann“ dublerius. Per pirmąjį kėlinį ukrainietis Dmytro Sula pelnė du įvarčius, po vieną pridėjo Brayanas Mosquera ir Eliveltonas, ir ilsėtis šeimininkai išėjo visiškai ramūs – 4:0. Antrasis kėlinys tapo formalumu, o „Babrungas“ su 70 taškų jau trimis taškais pirmauja prieš „Miniją“, tiesa, žaidusią maču mažiau.
Kretingos futbolininkai po pralaimėjimo prieš savaitę tarpusavio akistatoje plungiškiams, šeštadienį išvykoje 1:2 krito ir prieš Vilniaus BFA komandą. Artiomas Osipovičius 22-ąją min. laiku įkirto į vartininko aikštelę ir pasiuntė kamuolį į svečių vartus. Antrojo kėlinio pradžia „Minijai“ suteikė vilties, kai Linas Zingertas rezultatą išlygino. Tačiau netrukus Danielis Misiūnas puikiu baudos smūgiu vėl išvedė į priekį BFA. Kad ir kaip vėliau stengėsi kretingiškiai, taškų jie neiškovojo. Jei „Minija“ laimės visus likusius tris mačus, o plungiškiai – jiems likusius du, pagal nuostatus pirmenybėse prireiks papildomų auksinių rungtynių.
Bronza. Devynių rungtynių seriją be pralaimėjimų vainikavo pelnyti bronzos medaliai. Taip finišo atkarpą sužaidė Kauno „Be1“ komanda. Kauniečiai šeštadienį išvykoje 2:1 pranoko Tauragės „Taurą“. Pirmojo kėlinio pabaigoje Michaelas Thuique‘as pasižymėjo netikėtu šūviu iš aštraus kampo, bet iškart po pertraukos Jorge Eduardo atstatė pusiausvyrą. Vis dėlto 75-ąją min. Paulius Stankus iš arti nusvėrė svarstykles svečių naudai. „Be1“ su 57 taškais trečią kartą per pastaruosius penkerius metus užkopė ant prizininkų pakylos – šįsyk ant bronzinio laiptelio.
Vienu susitikimu mažiau nei konkurentai žaidęs „Tauras“ su 44 taškais dar neprarado šansų šoktelėti iš 8-osios vietos į 4-ąją. Joje įsitvirtino Vilniaus „Žalgiris“ B. Vilniečiai savaitgalį savo taškų kraitį padidino iki 49-ių, kai įveikė „Garliavos“ vienuolikę. Abu įvarčius nugalėtojams įmušė (27 ir 68 min.) Nedas Klimavičius. Tai buvo pirmieji 21-erių metų saugo įvarčiai lygoje šį sezoną.
Šiaudas. Panevėžio „Ekranas“ mėgina kabintis šiaudo. Lygos autsaideris išvykoje 2:0 nukovė Klaipėdos „Neptūną“. Abu įvarčius vieną po kito (65 ir 67 min.) panevėžiečiams pelnė Obedia Gyimah. Legionierius iš Ganos pasižymėjo šeštą kartą per penkis mėnesius, kai atvyko į Panevėžį. Pergalės dėka „Ekranas“ pakilo į priešpaskutinę, 15-ąją vietą ir su 18 taškų išsaugojo trapias viltis neiškristi į LFF antrąją lygą. Tam panevėžiečiams reikia laimėti namuose prieš „Taurą“ ir Mažeikiuose prieš „Atmosferą“, bei tikėtis, kad 14-oje vietoje su 23 taškais esantis „Hegelmann“ B pralaimės abu likusius mačus. Tokiu atveju „Ekranas“ finišuotų 14-as ir žaistų dvejas pereinamąsias rungtynes su 4-ąja antrosios lygos komanda.
Į lentelės dugną nusmuko „Šiaulių“ dubleriai (17 taškų). Šiauliečiai Galinės kaime kaip įmanydami priešinosi „TransINVEST“ B komandai, dukart atsilikinėdami ir lygindami rezultatą. Vis dėlto jie buvo bejėgiai prieš Giedriaus Onuškevičiaus išpuolius (55 ir 70 min.) – „TransINVEST“ B vaikinus laimėjimas 3:2 su 28 taškais išlaiko virš iškritimo zonos. Savo ruožtu, „Šiaulių“ dubleriams būtina nugalėti abiejuose likusiuose savo mačuose ir laukti „Hegelmann“ B nesėkmių.
Aistros. Autsaiderių scenarijaus išvengė „Kauno Žalgirio“ jaunimas. Kauniečiai Alytuje 1:0 palaužė vietos „Dainavą“. Lemtingu tapo Tautvydo Burdzilausko kirtis 35-ąją min. Šių atkaklių rungtynių dalyviams neužteko 90 min. emocijoms išlieti. Po mačo žalgiriečių vartininkas Joris Aliukonis įsivėlė į konfliktą su „Dainavos“ organizuotais sirgaliais ir buvo nubaustas raudonąja kortele. Likus dviem turams kauniečiai su 28 taškais jau beveik ramūs dėl vietos lygoje.
Ramesnę sezono pabaigą jau užsitikrino Mažeikių „Atmosfera“ ir „Jonava“. Namuose žaidusi „Atmosfera“ jonaviečiams atseikėjo japonų Yutaro Funami, Kanta Seki ir vietinio jaunuolio Karado Najulio įvarčius – 3:0. Pastarajam tai buvo pirmasis rezultatyvus spyris šį sezoną. Mažeikiškiai dar gali gerokai ūgtelėti iš 9-osios pozicijos, su sąlyga, jei laimės visas trejas likusias rungtynes.
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