Darius Labanauskas Nyderlanduose įveikė dvi smiginio legendas

31-ajame turnyre D. Labanauskas startavo pergale 6:1 prieš kroatą Pero Ljubičių (PDC-147). Deja, antrajame rate lietuvis 3:6 turėjo pripažinti olando Maiko Kuivenhoveno (PDC-72) pranašumą, kurio trijų strėlyčių taškų vidurkis siekė net 103,95 (lietuvio – 89,5).
Kur kas įspūdingesnis buvo lietuvio žygis 32-ajame turnyre. Jame D. Labanauskas 6:5 įveikė Anglijos žvaigždę Jamesą Wade‘ą (PDC-7). Tai buvo trečia lietuvio pergalė prieš anglą per 7 tarpusavio dvikovas.
𝗟𝗨𝗖𝗞𝗬 𝗗 𝗗𝗨𝗠𝗣𝗦 𝗢𝗨𝗧 𝗪𝗔𝗗𝗘 🇱🇹 Darius Labanauskas shrugs off a James Wade fightback from 5-2 down and a 101.9 average to seal a 6-5 win in the opening round with a 99 average 🤝 https://t.co/M0YOb9k574REKLAMA— Live Darts (@livedarts) October 29, 2026
2018 m. Europos čempionas J. Wade‘as prieš lietuvį trimis strėlytėmis rinko po 101,89 tšk. (D. Labanauskas – 99,05), bet net ir to jam neužteko.
Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 įveikė olandą Jeffrey Sparidaansą (PDC-112), o trečiajame 6:4 iškovojo pergalę prieš Škotijos legendą Peterį Wrightą (PDC-35). Škotas yra 2020 m. ir 2022 m. pasaulio čempionas.
Aštuntfinalyje D. Labanauską rezultatu 2:6 sustabdė anglas Scottas Williamsas (PDC-47).
D. Labanauskas geriausių pasaulio žaidėjų reitinge pakils į 86-ą vietą.
Du artimiausi „Players Championship“ turnyrai vyks lapkričio 4-5 d. Lesteryje (Anglija).
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