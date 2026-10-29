Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Darius Labanauskas Nyderlanduose įveikė dvi smiginio legendas

2026-10-29 21:34 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-29 21:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlanduose sužaisti dar 2 PDC „Players Championship“ smiginio turnyrai, kuriuose dalyvavo ir lietuvis Darius Labanauskas (PDC-89).

Darius Labanauskas | Organizatorių nuotr.

Nyderlanduose sužaisti dar 2 PDC „Players Championship“ smiginio turnyrai, kuriuose dalyvavo ir lietuvis Darius Labanauskas (PDC-89).

REKLAMA
0

31-ajame turnyre D. Labanauskas startavo pergale 6:1 prieš kroatą Pero Ljubičių (PDC-147). Deja, antrajame rate lietuvis 3:6 turėjo pripažinti olando Maiko Kuivenhoveno (PDC-72) pranašumą, kurio trijų strėlyčių taškų vidurkis siekė net 103,95 (lietuvio – 89,5).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kur kas įspūdingesnis buvo lietuvio žygis 32-ajame turnyre. Jame D. Labanauskas 6:5 įveikė Anglijos žvaigždę Jamesą Wade‘ą (PDC-7). Tai buvo trečia lietuvio pergalė prieš anglą per 7 tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
REKLAMA

2018 m. Europos čempionas J. Wade‘as prieš lietuvį trimis strėlytėmis rinko po 101,89 tšk. (D. Labanauskas – 99,05), bet net ir to jam neužteko.

Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 įveikė olandą Jeffrey Sparidaansą (PDC-112), o trečiajame 6:4 iškovojo pergalę prieš Škotijos legendą Peterį Wrightą (PDC-35). Škotas yra 2020 m. ir 2022 m. pasaulio čempionas.

Aštuntfinalyje D. Labanauską rezultatu 2:6 sustabdė anglas Scottas Williamsas (PDC-47).

D. Labanauskas geriausių pasaulio žaidėjų reitinge pakils į 86-ą vietą.

Du artimiausi „Players Championship“ turnyrai vyks lapkričio 4-5 d. Lesteryje (Anglija).

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų