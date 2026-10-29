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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos jaunimo čempionate – geriausias Igno Zavecko karjeros rezultatas

2026-10-29 20:59 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 20:59
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Vos kiek daugiau nei prieš pusantrų metų į šiuolaikinę penkiakovę iš plaukimo perėjęs Ignas Zaveckas užfiksavo geriausią karjeros pasiekimą Europos jaunimo (iki 24 m.) čempionate. Lenkijoje vykstančių varžybų finale vienintelis Lietuvos atstovas paskutinę bėgimo ir šaudymo rungtį pradėjo kaip varžybų lyderis, tačiau pozicijos išsaugoti nepavyko – jis finišo liniją kirto septintas.

Ignas Zaveckas | Organizatorių nuotr.

Vos kiek daugiau nei prieš pusantrų metų į šiuolaikinę penkiakovę iš plaukimo perėjęs Ignas Zaveckas užfiksavo geriausią karjeros pasiekimą Europos jaunimo (iki 24 m.) čempionate. Lenkijoje vykstančių varžybų finale vienintelis Lietuvos atstovas paskutinę bėgimo ir šaudymo rungtį pradėjo kaip varžybų lyderis, tačiau pozicijos išsaugoti nepavyko – jis finišo liniją kirto septintas.

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Pirmoje rungtyje I. Zaveckas dar kartą priminė, kad sportinę karjerą pradėjo kaip plaukikas – pasiekė ketvirtą rezultatą (54,25 sek.). Vėliau lietuvis tik kilo pozicijomis aukštyn. Fechtavimo eliminavimo rungtyje kiek netikėtai pasiekęs pusfinalį, bendrojoje įskaitoje po dviejų rungčių Artūro Kalinino auklėtinis užėmė antrą vietą. Kliūčių ruože jis buvo greičiausias (23,38 sek.) ir tapo varžybų lyderiu.

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Prieš paskutinę bėgimo ir šaudymo rungtį I. Zaveckas turėjo 26 sekundžių pranašumą prieš ukrainietį Danylą Sychą. Vis dėlto prasidėjus varžyboms mūsų šalies penkiakovininko pranašumas tirpo, o po ketvirto šaudymo ruožo I. Zaveckas nukrito pozicijomis žemyn ir galutinėje įskaitoje užėmė 7-ą vietą (1576 tšk.). Tai aukščiausia jo asmeninėse varžybose užimta vieta Europos jaunimo čempionatuose.

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Nugalėtojo titulą užtikrintai iškovojo D. Sychas (1629 tšk.), jo komandos draugas Olehas Rybakas laimėjo sidabro medalį (1614 tšk.), čekas Danas Vorličekas – bronzos apdovanojimą (1612 tšk.).

Šiemet dvidešimtmetis I. Zaveckas finale varžėsi ir Europos jaunimo (iki 22 m.) čempionate – asmeninėse varžybose Lietuvos rinktinės narys užėmė 18 vietą.

Artimiausios Lietuvoje vyksiančios tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės varžybos – gruodžio 5 d. Kaune rengiamos Baltijos taurės varžybos.

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