„Partizan“ treneris Penarroya prieš mačą su „Žalgiriu“ išskyrė Valančiūną ir Tubelį

Serbų ekipos vyriausiasis treneris Joanas Penarroya išskyrė svarbiausius būsimo mačo akcentus.
„Tai bus visiškai kitokios rungtynės, prieš visiškai kitokią komandą. „Žalgiryje“ yra svarbūs aukštaūgiai Valančiūnas ir Tubelis. Tai yra labai patyrusi komanda, o jų arenoje visuomet būna puiki atmosfera.
Kalbant apie mus, turime toliau tobulėti ir geriau susitvarkyti su svarbiais rungtynių momentais. Turėjome jau tokių situacijų ir reikia iš to pasimokyti. Toks jau yra krepšinis ir turime galimybę penktadienį parodyti gerą žaidimą“, – kalbėjo specialistas.
Belgrado klubas per pirmuosius 8 turus Eurolygoje iškovojo 4 pergales ir patyrė 4 pralaimėjimus.
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