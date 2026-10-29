Gateso vedama „Šilutė“ įveikė „Vytį-VDU“, o Pukelis padėjo „Sūduvai“ užtikrintai laimėti Mažeikiuose

Rungtynių pradžioje geriau sekėsi svečiams, kurie pirmavo pirmosiomis susitikimo minutėmis, tačiau šeimininkai greitai perėmė iniciatyvą. Po atkaklaus pirmojo ketvirčio „Šilutė“ turėjo trijų taškų pranašumą (24:21).
Antrajame kėlinyje šilutiškiai ėmė tolti nuo varžovų. Nors „Vytis-VDU“ neleido šeimininkams susikrauti dviženklės persvaros iki ilgosios pertraukos, „Šilutė“ įpusėjus rungtynėms pirmavo 50:43.
Po pertraukos šeimininkai dar labiau padidino apsukas. Trečiajame ketvirtyje „Šilutės“ pranašumas buvo išaugęs iki 18 taškų, o prieš lemiamą kėlinį šilutiškiai turėjo solidžią 14 taškų persvarą (75:61).
Paskutiniajame ketvirtyje Šakių ekipa mėgino sugrįžti į rungtynes, tačiau šeimininkai išlaikė kontrolę ir šventė penktąją sezono pergalę.
Ryškiausiai nugalėtojų gretose žibėjo geriausias sezono rungtynes sužaidęs Frederickas Fitzgeraldas Gatesas jaunesnysis. Amerikietis pelnė 23 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 32 naudingumo balus.
Svariai prie pergalės prisidėjo ir po 21 tašką surinkę Rokas Jocys bei Augustinas Mikštas. Pastarasis taip pat atkovojo 12 kamuolių ir surinko 28 naudingumo balus.
Lukas Kazlauskas išsiskyrė universaliu pasirodymu. Jis pelnė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko net 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 25 naudingumo balus.
Šakių komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo 21 tašką pelnęs Kajus Leliukas. Arūnas Rimkus ir Jokūbas Rubinas pridėjo po 16 taškų, o Nojus Vaivada surinko 11.
„Šilutė-PDS.lt“: Frederickas Fitzgeraldas Gatesas 23, Rokas Jocys ir Augustinas Mikštas po 21, Lukas Kazlauskas 10, Nojus Jankūnas 8, Anatolijus Šunndelas 7, De’Marco Rasheedas Bethea 5, Irmantas Grikšelis 2.
„Vytis-VDU“: Kajus Leliukas 21, Arūnas Rimkus ir Jokūbas Rubinas po 16, Nojus Vaivada 11, Paulius Veltis 7, Artūras Vilius 5, Tautvydas Rudys ir Nojus Lebskas po 4, Tadas Augustauskas 2.
Antrąją pergalę iš eilės NKL čempionate iškovojo Marijampolės „Sūduva“ (5/2). Marijampoliečiai išvykoje 109:85 (28:13, 26:22, 35:26, 20:24) užtikrintai įveikė Mažeikių „M Basket“ (1/8).
Rungtynių pradžioje komandos žengė koja kojon ir rezultatas buvo lygus 4:4. Tuomet „Sūduva“ surengė spurtą 7:0 ir atitrūko 11:4. Mažeikiškiai kiek sumažino atsilikimą (10:15), tačiau svečiai atsakė dar viena galinga atkarpa.
Marijampoliečiai pelnė 9 taškus be atsako ir nuo 15:10 nutolo iki 24:10. Taip „Sūduva“ dar pirmajame ketvirtyje susikrovė 14 taškų pranašumą, o po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 28:13.
Antrajame kėlinyje „M Basket“ mėgino mažinti atsilikimą, tačiau svečiai neleido šeimininkams priartėti. Iki ilgosios pertraukos „Sūduva“ išsaugojo solidų pranašumą ir pirmavo 54:35.
Po pertraukos Marijampolės ekipa dar labiau nutolo. Trečiajame ketvirtyje svečiai pelnė net 35 taškus, o jų persvara buvo išaugusi iki 33 taškų. Prieš lemiamą kėlinį „Sūduva“ pirmavo 89:61.
Ketvirtajame kėlinyje mažeikiškiai šiek tiek sumažino atsilikimą, tačiau rungtynių baigtis jau nekėlė abejonių. „Sūduva“ šventė penktąją sezono pergalę.
Vos antrąsias rungtynes „Sūduvos“ gretose sužaidęs Aurelijus Pukelis buvo rezultatyviausias nugalėtojų žaidėjas. Aukštaūgis per 19 minučių pelnė 21 tašką, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus.
Geriausias sezono rungtynes sužaidė Rytis Pipiras. Krepšininkas pelnė 20 taškų, atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 27 naudingumo balus. Jis taip pat pataikė 3 tritaškius iš 4 bandymų.
Domantas Vilys prie pergalės prisidėjo 18 taškų ir 5 pataikytais tritaškiais, o Justinas Jogminas pelnė 14 taškų, realizavęs visus 7 dvitaškius.
Šeimininkų gretose išsiskyrė geriausias sezono rungtynes sužaidęs Armandas Plintauskas. Jis pelnė 22 taškus, pataikė net 6 tritaškius iš 7 ir surinko 25 naudingumo balus.
Ja’quavianas Ty’Juanas Florence’as pridėjo 17 taškų, o Artemas Lopukhovas ir Edgaras Preibys pelnė po 11.
„M Basket“: Armandas Plintauskas 22, Ja’quavianas Ty’Juanas Florence’as 17, Artemas Lopukhovas ir Edgaras Preibys po 11, Tautvydas Kupstas 8, Royce’as Jasonas Williamsas 6, Domas Urbaitis ir Laurynas Klimas po 5.
„Sūduva“: Aurelijus Pukelis 21, Rytis Pipiras 20, Domantas Vilys 18, Justinas Jogminas 14, Justinas Ramanauskas 9, Matas Jucikas 8, Gediminas Mokšeckas 7, Ignas Labutis 5, Gabrielius Čelka 4.
Be pralaimėjimų „URBO-NKL“ čempionate žygiuojantys Telšių „Telšiai“ (9/0) namuose 100:76 (29:16, 17:13, 21:17, 33:30) nugalėjo Kauno rajono „Atletą“ (0/8) ir iškovojo devintąją pergalę iš eilės.
Šeimininkai rungtynes pradėjo spurtu 9:0 ir nuo pat pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą. „Telšiai“ neleido varžovams nė karto išsiveržti į priekį, o po pirmojo ketvirčio pirmavo 29:16.
Antrajame kėlinyje žemaičiai toliau kontroliavo rungtynių eigą ir iki ilgosios pertraukos padidino pranašumą iki 17 taškų (46:29).
Po pertraukos aikštės šeimininkai išlaikė iniciatyvą. Trečiajame kėlinyje telšiškių persvara buvo išaugusi iki 22 taškų, o prieš paskutines dešimt minučių jie pirmavo 67:46.
Ketvirtajame kėlinyje komandos surengė rezultatyviausią rungtynių atkarpą, tačiau „Atletui“ priartėti nepavyko. „Telšiai“ vienu metu pirmavo net 29 taškais ir galiausiai šventė pergalę 24 taškų skirtumu.
Nugalėtojų gretose išsiskyrė Tadas Budrys, kuris vos per 19 minučių pelnė 20 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinko 29 naudingumo balus. Aukštaūgis pataikė net 9 dvitaškius iš 10.
Svariai prisidėjo ir Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas, pelnęs 18 taškų, atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus ir pataikęs 4 tritaškius iš 8.
Kevonas Leandre’as Voylesas pridėjo 16 taškų, realizavęs 4 tolimus metimus iš 6, o Keishawnas Thomasas Davidsonas surinko 13 taškų.
„Atleto“ gretose rezultatyviausiai rungtyniavo Šarūnas Morkevičius ir Vytautas Meištas, pelnę po 12 taškų. Aistis Lukoševičius pridėjo 9, Pavle Kuzmanovičius – 8 taškus.
„Telšiai“: Tadas Budrys 20, Quintonas Mortonas-Robertsonas 18, KevonasVoylesas 16, Keishawnas Davidsonas 13, Vilius Pocius ir Ovidijus Kaminskis po 7, Deividas Rasys ir Tomas Rimša po 6, Ignas Martinkus 5.
„Atletas“: Šarūnas Morkevičius ir Vytautas Meištas po 12, Aistis Lukoševičius 9, Pavle Kuzmanovičius 8, Arnas Vaištaras ir Neidas Linartas po 7, Titas Didžgalvis 6, Augustas Navickas ir Ignas Eidukevičius po 5, Jokūbas Stropus 4, Naglis Rutkauskas 1.
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