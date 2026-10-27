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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Sūduva“ pataikė 21 tritaškį ir sutriuškino „Atletą“

2026-10-27 20:29 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-27 20:29
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Įspūdingą puolimą pademonstravusi Marijampolės „Sūduva“ (4/2) iškovojo triuškinamą pergalę „URBO-NKL“ čempionate. Marijampoliečiai namuose 113:63 (32:9, 33:26, 28:12, 20:16) nepaliko vilčių Kauno rajono „Atletui“ (0/7).

D.Vilys siautėjo

Įspūdingą puolimą pademonstravusi Marijampolės „Sūduva“ (4/2) iškovojo triuškinamą pergalę „URBO-NKL“ čempionate. Marijampoliečiai namuose 113:63 (32:9, 33:26, 28:12, 20:16) nepaliko vilčių Kauno rajono „Atletui“ (0/7).

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Šeimininkai rungtynes pradėjo galingu spurtu 10:0. Svečiams pelnius pirmuosius du taškus, „Sūduva“ atsakė dar aštuoniais be atsako ir nutolo 18:2. Per pirmąjį ketvirtį marijampoliečiai pataikė 6 tritaškius iš 11 ir susikrovė solidžią persvarą (32:9).

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Antrajame kėlinyje šeimininkų puolimas nemažino apsukų. Iki ilgosios pertraukos „Sūduva“ buvo realizavusi net 13 tritaškių iš 21, o „Atletas“ iš toli pataikė vos kartą iš septynių bandymų. Po dviejų ketvirčių Marijampolės ekipa pirmavo 65:35.

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Iki pertraukos šeimininkų gretose išsiskyrė 17 taškų pelnęs Domantas Vilys, 12 pridėjęs Justinas Jogminas, 11 surinkęs Justinas Ramanauskas ir 10 įmetęs Gediminas Mokšeckas.

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Trečiajame ketvirtyje marijampoliečiai ir toliau diktavo sąlygas. Kėlinio pradžioje surengę spurtą 13:0, šeimininkai padidino pranašumą iki 43 taškų (83:40). Prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 46 taškai (93:47), o galutinė „Sūduvos“ persvara pasiekė net 50 taškų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Domantas Vilys, pelnęs 29 taškus ir pataikęs net 9 tritaškius iš 13 bandymų. Gynėjas taip pat surinko 29 naudingumo balus.

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Geriausias sezono rungtynes sužaidė Justinas Ramanauskas, kuris pelnė 21 tašką, atkovojo 6 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko 33 naudingumo balus. Asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą pasiekė ir Gediminas Mokšeckas, pridėjęs 16 taškų bei 20 naudingumo balų.

Dar 18 taškų, 16 atkovotų kamuolių ir 32 naudingumo balus surinko Justinas Jogminas.

„Atleto“ gretose rezultatyviausias buvo Arnas Vaištaras, pelnęs 13 taškų. Aistis Lukoševičius pridėjo 12, o Jokūbas Stropus – 9 taškus.

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Marijampoliečiai rungtynes baigė pataikę net 21 tritaškį iš 42 (50 proc.), o svečiai realizavo vos 3 tolimus metimus iš 22 (13,6 proc.). „Sūduva“ taip pat dominavo kovoje dėl kamuolių (44:30) ir atliko daugiau nei trigubai rezultatyvių perdavimų (34:11).

„Sūduva“: Domantas Vilys 29, Justinas Ramanauskas 21, Justinas Jogminas 18, Gediminas Mokšeckas 16, Aurelijus Pukelis 9.

„Atletas“: Arnas Vaištaras 13, Aistis Lukoševičius 12, Jokūbas Stropus 9, Vytautas Meištas ir Neidas Linartas po 8.

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