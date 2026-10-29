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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Carlos Tevezas: „Į „Manchester City“ išvykau norėdamas atkeršyti „Manchester United“

2026-10-29 20:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-29 20:36
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Carlosas Tevezas atskleidė, kad 2009 metais iš „Manchester United“ į „Manchester City“ persikėlė jausdamasis neįvertintas ir norėdamas savotiškai atkeršyti buvusiam klubui.

Carlosas Tevezas | Scanpix nuotr.

Carlosas Tevezas atskleidė, kad 2009 metais iš „Manchester United“ į „Manchester City“ persikėlė jausdamasis neįvertintas ir norėdamas savotiškai atkeršyti buvusiam klubui.

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Argentinietis teigė, kad po sėkmingo 2007–2008 metų sezono, per kurį „Manchester United“ laimėjo Čempionų lygą ir „Premier“ lygą, jo padėtis komandoje pasikeitė. Pasak C. Tevezo, klubui įsigijus Dimitarą Berbatovą, jis vis dažniau likdavo ant atsarginių suolo.

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„Buvo sunku, nes jaučiau, kad atidaviau „United“ visą savo širdį. Tačiau nejaučiau, kad sulaukiau tokio pat atsako. Laimėjome Čempionų lygą ir „Premier“ lygą, bet tada, siekdami sumažinti mano vertę, jie įsigijo kitą žaidėją ir pradėjo palikti mane ant atsarginių suolo“, – pasakojo C. Tevezas interviu su buvusiu komandos draugu Rio Ferdinandu.

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Puolėjas taip pat teigė, kad treneris Alexas Fergusonas buvo pažadėjęs jį įsigyti visam laikui, tačiau šis susitarimas taip ir nebuvo įgyvendintas. C. Tevezo teigimu, treneris turėjo šešis mėnesius pažadui ištesėti, tačiau vietoj to futbolininkas ėmė prarasti vietą pagrindinėje sudėtyje.

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2009 metais C. Tevezas prisijungė prie „Manchester City“ ir taip tapo vienu ryškiausių žaidėjų, tiesiogiai perėjusių tarp dviejų Mančesterio klubų. Pats argentinietis neslėpė, kad šį sprendimą lėmė nuoskauda dėl to, kaip su juo pasielgė buvusi komanda.

„Man „City“ buvo tarsi kerštas, nes „United“ negavau atgal to, ką pats atidaviau“, – teigė C. Tevezas.

„Manchester City“ komandoje C. Tevezas praleido 4 metus ir laimėjo „Premier“ lygos trofėjų 2011-12 metų sezone.

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