Du kartus atsilikęs „Manchester City“ po baudinių serijos įveikė „Brighton“ ir pateko į lygos taurės ketvirtfinalį

„Man City“ trečiadienį tik po baudinių serijos 3:2 nugalėjo „Brighton“ klubą.
Šiose rungtynėse „City“ du kartus vijosi savo oponentus. Pirmajame kėlinyje Malickas Yalcouye, o po pertraukos Georginio Rutteris vedė svečius į priekį.
Visgi, abu kartus „Manchester City“ surado atsaką. Mateo Kovačičiaus ir Vitoro Reiso įvarčiai leido lyginti rezultatą, o galiausiai nugalėtoją aiškintis baudinių serijoje.
Baudinių serijoje „City“ taip pat buvo atsidūrę arti pralaimėjimo. Po šešių iš eilės tikslių smūgių, būtent jie prašovė pirmieji, kai pasižymėti nepavyko M. Kovačičiui. Visgi, „Brighton“ ne tik tuo nepasinaudojo, bet nepataikė ir penktuoju bandymu, leisdavo Rayano Cherki tiksliam smūgiui tapti pergalingu.
Pergalė leido „Manchester City“ patekti į ketvirtfinalio etapą.
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