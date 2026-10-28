Arteta po sensacingo pralaimėjimo prieš ketvirtos lygos komandą auklėtiniams priekaištų neturėjo

„Sveikinimai „Fleetwood“ komandai. Neturiu jokių priekaištų žaidėjams dėl jų požiūrio, pastangų ir intensyvumo, kurį jie demonstravo visų rungtynių metu. Kai esi tiek pranašesnis, varžovui nieko neleidi, sukuri daugybę situacijų, atakų, atlieki gausybę smūgių, privalai pelnyti tris, keturis ar penkis įvarčius.
Jei to nepadarai, tokia realybė, tuomet tenka įveikti etapą tik po baudinių serijos. Mums to padaryti nepavyko. Ruošdamiesi rungtynėms, puikiai supratome, į ką turime atsižvelgti ir kokius emocinius aspektus privalome suvaldyti, viskas buvo aišku“, – po rungtynių kalbėjo strategas.
Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai „Premier“ lygos čempionai iš „Carabao“ taurės iškrito, patyrę pralaimėjimą prieš ketvirtos lygos komandą.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.