Neįtikėtina: ketvirtos lygos komanda išspyrė „Arsenal“ iš „Carabao“ taurės

Aaronas Loupalo-Bi pirmajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginkavo vartininką ir išvedė „Fleetwood“ ekipą į priekį 1:0.
Viktoras Gyokeresas antrojo kėlinio pradžioje susistabdęs kamuolį pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1.
Maxas Dowmanas antrojo kėlinio pabaigoje buvo nubaustas raudona kortele ir „Arsenal“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
„Fleetwood“ baudinių serijos metu sėkmingai realizavo visus penkis atliktus smūgius. Tuo tarpu „Arsenal“ realizavo keturis iš penkių smūgių, vieninteliam pasižymėti nepavyko Bruno Guimaraesui.
Įdomu tai, jog „Arsenal“ sudėties vertė siekia net 1,4 mlrd. eurų, kai tuo tarpu „Fleetwood“ – vos 2,8 mln.
LEAGUE TWO SIDE FLEETWOOD TOWN KNOCK ARSENAL OUT OF THE LEAGUE CUP ON PENS 😱 INCREDIBLE SCENES! https://t.co/2pOF2BLdxn— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2026
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