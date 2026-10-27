„Ballon d’Or“ 2026 m. laimėtojas – Harry Kane`as

Geriausiu 2026 m. futbolininku išrinktas Harry Kane`as. Jis nurungė dėl titulo atkakliai besikovusius Kylianą Mbappe ir Lamine`ą Yamalį, kurie užėmė 2-3 vietas.
Praėjusį sezoną H. Kane`as demonstravo neįtikėtiną rezultatyvumą. Jis per 65 rungtynes už klubą ir rinktinę pelnė net 73 įvarčius bei atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
Anglas taip pat laimėjo tris trofėjus – Vokietijos čempionatą, taurę bei supertaurę. Jis taip pat tapo Europos auksinio batelio laimėtoju, pelnęs 36 įvarčius „Bundesliga“ pirmenybėse.
Kartu su Anglijos rinktine H. Kane`as pasiekė Pasaulio taurės pusfinalį bei laimėjo trečiąją vietą.
Paskutinį kartą futbolininkas iš Anglijos šį titulą laimėjo 2001 m. kai tai padarė Michaelas Owenas.
Taip pat buvo išrinkta ir geriausia metų futbolininkė. Ja pripažinta Alexia Putellas. Tai jau trečiasis jos laimėtas „Ballon d`Or“ titulas. Pagal jų skaičių ji susilygino su Aitana Bonmati.
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