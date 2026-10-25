„Liverpool“ užtikrintai nugalėjo „Brighton“, „Man Utd“ suklupo prieš „Bournemouth“

Pascalis Grossas rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į savus vartus ir „Liverpool“ šiose rungtynėse išsiveržė į priekį 1:0.
Alexanderis Isakas vos po keleto minučių tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai padvigubino pranašumą 2:0.
Highlights via DasFootball
Tuo tarpu kitame susitikime „Manchester United“ klubas namuose 0:3 nusileido „Bournemouth“ futbolininkams.
Rayanas smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Bournemouth“ į priekį 1:0.
Grubia varžovo klaida pasinaudojęs Marcusas Tavernieras uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Evanilsonas antrajame kėlinyje nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus ir rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.
Tai buvo pirmas kartas, kai Michaelas Carrickas neįtraukė Bruno Fernandeso į startinę komandos sudėtį.
M. Tavernieras tiesiogiai prisidėjo prie 5 „Premier“ lygoje „Old Trafford“ stadione pelnytų įvarčių (2 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai)
Tai buvo aštuntosios iš eilės „Raudonųjų velnių“ nelaimėtos rungtynės visuose turnyruose.
Highlights via DasFootball
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