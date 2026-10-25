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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Fernandesas po pažertos kritikos Carrickui paliktas ant atsarginio žaidėjų suolelio

2026-10-25 15:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 15:07
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Bruno Fernandesas nebuvo įtrauktas į „Manchester United“ startinę sudėtį sekmadienį vyksiančioms Anglijos „Premier“ lygos rungtynėms su „Bournemouth“ po to, kai viešai sukritikavo vyriausiąjį trenerį Michaelą Carricką.

Bruno Fernandesas | EPA / ADAM VAUGHAN nuotr.

Bruno Fernandesas nebuvo įtrauktas į „Manchester United“ startinę sudėtį sekmadienį vyksiančioms Anglijos „Premier“ lygos rungtynėms su „Bournemouth“ po to, kai viešai sukritikavo vyriausiąjį trenerį Michaelą Carricką.

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Portugalas susitikimą pradės paliktas ant atsarginio žaidėjų suolelio. Tuo tarpu kapitono raištis buvo patikėtas Harry Maguire‘ui.

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Priminsime, jog B. Fernandesas po UEFA Čempionų lygoje patirto skaudaus pralaimėjimo prieš „Como“ sukritikavo M. Carricko parengtą žaidimo planą.

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„Trenerių štabas nusprendė netaikyti asmeninio spaudimo, o tai reiškia, kai bandai perimti kamuolį, kartais atsiranda laisvų zonų už nugaros. Jei tokioms komandoms kaip „Como“ suteiki erdvės, jos įgauna vis daugiau pasitikėjimo.

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Kartais esant spaudimui turi būti drąsesnis. Privalai rizikuoti taikydamas aukštą spaudimą ir taip apsunkinti varžovams gyvenimą“, – po rungtynių bendraudamas su žurnalistu tuomet pareiškė portugalas.

M. Carrickas penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje atsisakė atsakyti, ar svarstys galimybę neįtraukti B. Fernandeso į sudėtį rungtynėms su „Bournemouth“. Tuomet tik teigė, jog darys tai, kas yra geriausia futbolo klubui.

Lisandro Martinezas išvengė panašios bausmės po to, kai viešai sukritikavo „Man Utd“ futbolo direktorių Jasoną Wilcoxą ir vadovybę. Argentinietis atsiprašė ir gavo baudą, bet rungtynes su „Leeds United“ pradėjo startinėje sudėtyje, o vėliau buvo pakeistas dėl patirtos traumos.  

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