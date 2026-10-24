Netikėtas „Tottenham“ triumfas Londono derbyje: išvykoje nugalėjo „Chelsea“

Namuose žaidusi „Chelsea“ nesugebėjo iškovoti taškų prieš sezoną itin nesėkmingai pradėjusios „Tottenham“. Galutinis rezultatas – 2:0 svečių naudai.
Rungtynėse daug progų neturėjo nė viena komanda. Pagrindiniai jų įvykiai klostėsi per paskutines 13 žaidimo minučių.
Iš pradžių itin nepasisekė „Chelsea“ vartininkui Mike`ui Pendersui. Jis stengdamasis numušti kamuolį nuo puolėjo galvos, jį pasiuntė į savus vartus.
Po trijų minučių „Chelsea“ jau liko dešimtyje. Dvi geltonas korteles užsidirbo Cole`as Palmeris.
Varžovams likus be vieno žaidėjo „Tottenham“ netruko tuo pasinaudoti. Kol šeimininkai bandė kurti ataką, jų klaida leido Mathysui Teliui perimti kamuolį, jį nugabenti prie varžovų vartų ir ten įveikus gynėją atlikti tolimą ir žemą smūgį į vartų kampą.
Po pralaimėjimo „Chelsea“ (13 taškų) ir toliau lieka 4 vietoje. Tuo tarpu „Tottenham“ (9 taškai) pagerino savo poziciją 5 vietomis ir dabar žengia 12-ti.
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