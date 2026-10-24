„Borussia“ iškovojo pergalę ir toliau pirmauja Vokietijos čempionate

„Borussia“ namuose nelengvai 1:0 palaužė Frankfurto „Eintracht“.
Šiose rungtynėse „Borussia“ buvo aktyvesnė ir kur kas dažniau atakavo vartus. Visgi, pergalingo įvarčio teko laukti iki 80-osios minutės.
Tuomet savo meistriškumą pademonstravo po keitimo į aikštę žengęs Maximilianas Beieris. Jis puikiu smūgiu įsuko kamuolį į tolimąjį vartų kampą.
Pergalė „Borussia“ komandai (17 taškų) leido išlaikyti pirmą vietą Vokietijos čempionate.
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