Sedekerskį sustabdė trauma

Baskai pranešė, kad rungtynėse su Atėnų „Panathinaikos“ lietuvis patyrė dešinės kojos šlaunies raumens traumą. Lietuviui taikomas gydymas, o kiek jis negalės žaisti, kol kas lieka neaišku.
28 metų 206 cm ūgio T.Sedekerskis Eurolygoje per 18 minučių įmeta 10,1 taško, atkovoja 4,7 kamuolio ir renka po 13 naudingumo balų.
„Baskonia“ dvigubos savaitės metu Eurolygoje priims Madrido „Real“ ir išvykoje kausis su Vilerbano ASVEL.
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