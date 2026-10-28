„Real“ Eurolygoje nokautavo „Baskonia“: įspūdingas puolimas ir rekordinis Tavareso pasiekimas

Šį kartą Pedro Martinezo auklėtiniai išvykoje 104:86 (30:19, 26:27, 26:23, 22:17)be didesnio vargo susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“ (1/7).
Tadas Sedekerskis dėl traumos rungtynėms registruotas nebuvo.
Jau pirmajame kėlinyje „Real“ pabėgo toli (30:14), o į pertrauką išėjo su dviženkle persvara – 56:46.
Po pertraukos baskams trumpam buvo pavykę priartėti (58:52), o 8 taškais paeiliui kėlinį uždaręs Timothe Luwawu-Cabarrot išlaikė komandai solidų pranašumą – 82:69.
Paskutinis ketvirtis abiems komandoms tapo formalumu, po finalinio švilpuko šeimininkai sulaukė savų sirgalių švilpimo.
Tai buvo trečias kartas paeiliui Eurolygoje, kai „Real“ pasiekia 100 pelnytų taškų ribą.
4 kamuolius puolime atkovojęs Walteris Tavareas pagal šį žaidimo komponentą aplenkė Kyle'ą Hinesą ir tapo visų laikų Eurolygos lyderiu.
„Baskonia“: A.J. Lawsonas (21 naud.) ir Kobi Simmonsas po 17, D.J. Stewartas 13, Stefanas Joksimovičius 12, Damionas Baugh 10 (8 rez. perd.).
„Real“: Theo Maledonas 19 (3/12 dvit., 6 rez. perd.), Timothe Luwawu-Cabarrot 14, Mikaelis Jantunenas ir Damianas Jonesas po 13, Andresas Felizas 12, Walteris Tavaresas 10 (12 atk. kam., 22 naud.).
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