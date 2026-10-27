2 įvarčių pranašumą iššvaisčiusi „Borussia“ šventė „DFB Pokal“ taurėje pergalę

Serhou Guirassy rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Borussia“ ekipą į priekį 1:0.
Carney Chukwuemeka smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.
Niclas Fullkrugas sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:2. Pastarasis vos po keleto minučių antrą kartą iš eilės nukreipė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo lygus 2:2.
Marcelis Sabitzeris rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išplėšė „Borussia“ pergalę rezultatu 3:2.
Tai buvo pirmasis M. Sabitzerio pelnytas įvartis tiesioginiu baudos smūgiu klubiniame futbole nuo 2019 m. rugsėjo mėn.
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