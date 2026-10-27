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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ vadovai suteikė Michaelui Carrickui papildomo laiko pagerinti komandos rezultatus

2026-10-27 21:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 21:02
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Michaelas Carrickas sulaukė dar vienos galimybės išgelbėti savo sezoną „Manchester United“ klube. Po prastų rezultatų ir vis garsiau kalbant apie galimą trenerio atleidimą, klubo vadovai nusprendė kol kas nekeisti stratego ir suteikti jam daugiau laiko situacijai pagerinti.

Michaelas Carrickas | EPA nuotr.

Michaelas Carrickas sulaukė dar vienos galimybės išgelbėti savo sezoną „Manchester United“ klube. Po prastų rezultatų ir vis garsiau kalbant apie galimą trenerio atleidimą, klubo vadovai nusprendė kol kas nekeisti stratego ir suteikti jam daugiau laiko situacijai pagerinti.

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Sprendimas priimtas po skaudaus pralaimėjimo „Bournemouth“ ekipai 0:3 „Premier“ lygoje. Šis rezultatas dar labiau padidino spaudimą M. Carrickui – „Manchester United“ liko 16-oje turnyro lentelės vietoje, o komanda pastarąsias aštuonerias rungtynes visose turnyruose neiškovojo nė vienos pergalės.

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Prieš tai Mančesterio klubas Čempionų lygoje 1:4 nusileido „Como“ komandai. Negana to, įtampa tvyro ir rūbinėje. Kapitonas Bruno Fernandesas viešai kritikavo komandos taktiką po nesėkmės Italijoje, o Lisandro Martinezas išreiškė nepasitenkinimą klubo vadovybės vykdoma žaidėjų komplektavimo politika.

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Nepaisant prastų rezultatų, po rungtynių su „Bournemouth“ dalis sirgalių palaikė būtent M. Carricką – jam žengiant link tunelio tribūnose skambėjo trenerio vardas, o žaidėjai buvo palydėti švilpimu. Ši reakcija parodė, kad dalis gerbėjų dabartines problemas sieja ne vien su treneriu.

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M. Carrickas prie „Manchester United“ vairo stojo po Rubeno Amorimo atleidimo ir praėjusį sezoną komandą atvedė į trečiąją „Premier“ lygos vietą bei padėjo jai sugrįžti į Čempionų lygą. Gegužę jis gavo dvejų metų sutartį, tačiau šio sezono pradžia klostosi itin sunkiai.

Artimiausias rimtas išbandymas M. Carricko laukia šeštadienį, spalio 31 dieną, kai „Manchester United“ išvykoje susitiks su „Chelsea“. Po šių rungtynių komandos lauks Čempionų lygos mačas su „Roma“ ir „Premier“ lygos dvikova su „Aston Villa“.

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