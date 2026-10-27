„Lietkabelis“ namuose nusileido Vokietijos klubui

Jau pirmajame kėlinyje „Lietkabelis“ prarado lyderį Ivaną Fevrier. Pėdą susižeidęs prancūzas aikštėje nebepasirodė, o iki šių rungtynių jis Europos taurėje rinko 15,2 taško, 5,5 atkovoto kamuolio ir 13,8 naudingumo balo statistiką.
Per mažiau nei 6 minutes I.Fevrier pasižymėjo 5 taškais ir 3 naudingumo balais.
8:0 rungtynes pradėję šeimininkai pirmąjį kėlinį laimėjo 25:22, bet tai ir buvo vienintelis rimtesnis pasipriešinimas „Ratiopharm“.
Vokietijos klubas antrąjį ketvirtį laimėjo 28:17, o trečiajame suintensyvino gynybą ir dar labiau pabėgo – 67:51.
What a rejection from Lucas Fischer 😤 @ratiopharmulm https://t.co/GliibOGc5I— BKT EuroCup (@EuroCup) October 27, 2026
Paskutiniame ketvirtyje „Lietkabeliui“ nepavyko surengti sėkmingesnės atkarpos ir svečiai pasiekė užtikrintą pergalę.
„Lietkabelis“: Keondre Kennedy 16 (23 naud.), Alexanderis Schumacheris 14, Ognjenas Jaramazas 6.
„Ratiopharm“: Jaylenas Simsas 13, Adamas Atamna ir Michaelas Ratajus po 12.
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