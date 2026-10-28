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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Carrickas ir Fernandesas asmeniškai aptarė kilusius nesutarimus

2026-10-28 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 19:12
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„Manchester United“ vyriausiasis treneris Michaelas Carrickas ir kapitonas Bruno Fernandesas pasikalbėjo asmeniškai siekdami išsiaiškinti kilusius nesutarimus.

Bruno Fernandesas | EPA / GARY OAKLEY nuotr.

„Manchester United“ vyriausiasis treneris Michaelas Carrickas ir kapitonas Bruno Fernandesas pasikalbėjo asmeniškai siekdami išsiaiškinti kilusius nesutarimus.

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Pasak šaltinių, M. Carrickas ir B. Fernandesas susitiko „Raudonųjų velnių“ treniruočių bazėje „Carrington“ aptarti situacijos. Šis pokalbis įvyko atskirai nuo likusios komandos.

Portugalas po UEFA Čempionų lygoje patirto skaudaus pralaimėjimo prieš „Como“ sukritikavo M. Carricko parengtą žaidimo planą, todėl sekmadienį Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse su „Bournemouth“ buvo paliktas ant suolo. „Man Utd“ šiame susitikime patyrė dar vieną nesėkmę, o tai dar labiau padidino spaudimą M. Carrickui.

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Pranešama, jog po įvykusio asmeninio pokalbio B. Fernandesas turėtų sulaukti šanso pasirodyti aikštėje šeštadienį išvykos rungtynėse prieš „Chelsea“.

Buvo manoma, jog M. Carrickas po aštuonerių iš eilės visuose turnyruose nelaimėtų rungtynių neteks darbo. Visgi pastarasis antradienį vadovavo treniruotei, o klubas nusprendė suteikti 45-erių metų strategui daugiau laiko ištaisyti padėtį.

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