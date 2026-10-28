„Inter“ įveikė „Venezia“ po dviejų varžovų įvarčių į savo vartus

Trečiadienį „Inter“ išvykoje 2:0 nugalėjo paskutinėje vietoje žengiančią „Venezia“.
Dvikova Milano ekipai klostėsi itin nelengvai. Pirmajame kėlinyje jie buvo atsidūrę besivejančių vaidmenyje, bet juos išgelbėjo VAR atšaukę varžovų įvartį.
Per visas 90 minučių „Inter“ savo įvarčio pelnyti taip ir nesugebėjo. Visgi, du kartus juos pradžiugino varžovai.
Rungtynių pabaigoje iš pradžių Matisas Moreno, o vėliau ir kitas gynėjas Redouane Halhalas įvarčiais į savo vartus nubraukė sunkų savo ekipos vargą.
Pergalė leido „Inter“ (25 taškai) išsilaikyti pirmoje „Serie A“ pozicijoje.
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