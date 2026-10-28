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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Torino“ su Gineičiu pralaimėjo namuose, Bartkus Persijos įlankos Čempionų lygoje šventė pergalę

2026-10-28 07:03 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 07:03
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Antradienį Italijos „Serie A“ lygoje Gvidas Gineitis „Torino“ klubo rungtynes pradėjo ant suolo, bet į aikštę žengė 55 minutę.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

Antradienį Italijos „Serie A“ lygoje Gvidas Gineitis „Torino“ klubo rungtynes pradėjo ant suolo, bet į aikštę žengė 55 minutę.

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Tuo metu „Torino“ dar pirmavo 1:0, bet svečiuose žaidusi „Como“ ekipa rungtynių pabaigoje pelnė tris įvarčius ir iš Turino išsivežė pergalę rezultatu 3:1.

Po šio pralaimėjimo „Torino“ klubas su 13 taškų rikiuojasi aštuntoje lygos vietoje.

Italijos „Serie B“ lygoje lietuvis Adrian Lickūnas liko ant „Cremonese“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose 2:0 įveikė „Mantova“ klubą.

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Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyre į ketvirtfinalį po baudinių serijos žengė Ernesto Gudelevičiaus ginamas „Altamura“ klubas.

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E. Gudelevičius šiose rungtynėse žaidė tik pirmą kėlinį, o tiek pagrindinis, tiek pratęsimo laikas tarp „Altamura“ ir „Gubbio“ klubų pasibaigė lygiosiomis 0:0.

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Visgi, baudinių serijoje „Altamura“ triumfavo 5:4 bei pasiekė taurės ketvirtfinalio etapą.

Kroatijos lygoje Justas Lasickas į aikštę žengė 80 minutę, tačiau jo ginamas „Rijeka“ klubas rungtynių pabaigoje praleido vieną įvartį ir galiausiai svečiuose 1:2 nusileido Zagrebo „Dinamo“ klubą.

Persijos įlankos Čempionų lygoje Džiugas Bartkus praleido įvartį 12 minutę, tačiau lietuvio ginamas „Al-Riffa“ klubas namuose 4:1 sutriuškino „Qatar SC“ klubą. Dž. Bartkus šiame mače atrėmė 4 varžovų smūgius.

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