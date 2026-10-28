KAM siekia sukurti integruotą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą – pasiūlymus pateikė 12 įmonių

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, konkurse dalyvauja tiek pavienės Lietuvos įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantys konsorciumai.
„Lietuvoje dirba daug gabių inžinierių ir programuotojų. Jei norime proveržio, turime įtraukti savo srities ekspertus iš verslo. Oro gynybos stiprinimas – ne išimtis. Mes aiškiai įvardijome poreikį ir pakvietėme privatų verslą pateikti siūlymus“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
KAM: vieningai dronų aptikimo sistemai pasiūlymus pateikė 12 įmonių
Sutartis tikimasi pasirašyti gruodžio mėnesį. Projektui numatoma skirti apie 5 mln. eurų.
Pradiniame konkurso etape KAM gavo 19 paraiškų, pirminius pasiūlymus pateikė 12 įmonių ir konsorciumų. Įvertinus galutinius pasiūlymus, pirmajame etape bus atrinkta iki trijų dalyvių. Antrasis ir trečiasis etapai bus tęsiami su vienu geriausiai įvertintu dalyviu.
Projektas vykdomas trimis etapais. Pirmojo etapo rezultato – veikiančio bandomojo sprendimo – tikimasi 2027-ųjų pradžioje.
2027 metais sistema sujungs visus prie jos prijungtus sensorius ir oro gynybos priemones bei formuos bendrą oro situacijos vaizdą. Informacija apie aptiktą objektą bus perduodama tos teritorijos, kurioje jis aptiktas, institucijų ir tarnybų vadams, kritinės infrastruktūros objektų valdytojams, o objektui judant jo sekimas bus nenutrūkstamai perduodamas iš vienos teritorijos į kitą.
2028-aisiais sistema bus sujungta ne tik su Lietuvos kariuomenės oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistema, bet ir su sąjungininkų naudojamomis duomenų perdavimo platformomis.
Šis valstybės užsakymas papildo KAM kuriamą nacionalinį mažosios oro gynybos pajėgumą ir yra skirtas aktyviau įtraukti Lietuvos gynybos pramonę bei technologijų kūrėjus į oro gynybos stiprinimą.
Valstybės užsakymai – viena iš Gynybos ir saugumo pramonės įstatyme numatytų gynybos inovacijų finansavimo priemonių. Jais siekiama skatinti Lietuvoje kurti gynybai reikalingas technologijas ir užtikrinti, kad šaliai svarbios technologinės kompetencijos būtų vystomos bei išlaikomos Lietuvoje.
Kaip rašė BNS, spalio pradžioje KAM pranešė, kad Lietuvoje diegiama ir bandoma Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema „SkyFortress“.
Oro erdvės pažeidėjų aptikimu ir oro gynyba Lietuvoje plačiau susirūpinta nuo pernai prasidėjusių su dronais susijusių incidentų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.