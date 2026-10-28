Leiputė apie pareigūnų nepasitenkinimą: algoms kelti galimybės ribotos

„Tai, kas yra numatyta šiai dienai biudžete, tai yra 7,5 proc. algų kėlimas. Tai manau, kad tokias turime šiai dienai galimybes, apie didesnį procentą kol kas nekalbame“, – trečiadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo O. Leiputė.
Politikė teigė, kad nereikėtų priešinti krašto apsaugai skiriamo finansavimo ir pareigūnų atlyginimų didinimo, nes kilus grėsmei policijos pareigūnai taip pat būtų vieni pirmųjų, padedančių suvaldyti situaciją.
„Tikrai priešinti turbūt nebūtų galima, nes jeigu atsitiktų diena X, aš manau, kad policijos pareigūnai būtų taip pat pirmose gretose, na, padedant tvarkytis su situacija, kuri galėtų mus ištikti. Tai nereikėtų, be abejo, priešinti“, – kalbėjo parlamentarė.
Pasak jos, nors krašto apsaugai ir gynybai skiriama daug lėšų, pareigūnai taip pat yra svarbūs, o jų tarnybose susiduriama su darbuotojų trūkumu ir didele kaita.
„Bet pareigūnai mums lygiai taip pat yra svarbūs, nes mes turime didžiulius ir trūkumus, ir kaitą“, – sakė O. Leiputė.
Vis dėlto politikė pabrėžė, kad didesniam atlyginimų augimui šiuo metu trūksta finansinių galimybių, o valstybė turi įsipareigojimų ir kitų profesijų atstovams.
„Negalime numatyti didesnių lėšų, nei leidžia biudžetas, nes įsipareigojimų turime ir daugiau – ir mokytojams, ir slaugytojams, ir mokslininkams“, – teigė ji.
Kaip skelbta, prezidentas G. Nausėda antradienį teigė, jog 2027 metais statutinių pareigūnų ir kitų viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., o spartesnis augimas didintų valstybės biudžeto deficitą.
Savo ruožtu Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Ineta Kursevičienė sukritikavo tokią prezidento poziciją. Ji kėlė klausimą, ką valstybė darys, jei pareigūnai dėl nekonkurencingo darbo užmokesčio nebegalės sau leisti tęsti tarnybos.
ELTA primena, kad Vyriausybei pritarus 2027 m. valstybės biudžeto projektui, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog statutinių pareigūnų atlyginimai kitąmet vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., arba maždaug 128 eurais į rankas. Ministras taip pat nurodė, kad dabartinis finansavimas nepatenkina visų statutinių tarnybų poreikių, todėl bus ieškoma galimybių skirti papildomų lėšų.
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas savo ruožtu kritikavo biudžeto projekte numatytą finansavimą. Profesinės sąjungos teigimu, pareigūnų atlyginimams didinti numatyta apie 35 mln. eurų, nors papildomas statutinių įstaigų finansavimo poreikis siekia beveik 86,4 mln. eurų.
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