Paaiškėjo, kas Lietuvoje moka didžiausius atlyginimus

Skaičiuojama, kad didžiausią atlyginimo medianą praėjusį mėnesį mokėjo „Danske Bank“ Lietuvos filialas. Čia bruto atlyginimo mediana siekė 3,737 tūkst. eurų, rugpjūtį ji sudarė 3,7 tūkst. eurų. Per metus darbo užmokesčio mediana bendrovėje padidėjo 7,8 proc.
Didžiausius atlyginimus tarp stambiausių darbdavių rugsėjį mokėjo „Danske Bank“
Į antrąją vietą iš pirmos nusileido Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba. Jos darbuotojų atlyginimo mediana rugsėjį siekė 3,583 tūkst. eurų, kai rugpjūtį sudarė 3,717 tūkst. eurų. Per metus šis rodiklis padidėjo 14,6 proc.
Į trečiąją vietą iš ketvirtos pakilo Klaipėdos universiteto ligoninė. Rugsėjį jos darbuotojų atlyginimo mediana siekė 3,028 tūkst. eurų, rugpjūtį – 3,129 tūkst. eurų. Per metus darbo užmokesčio mediana padidėjo 5,6 proc.
Tuo metu į ketvirtąją vietą iš trečios nusileido „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Bendrovėje atlyginimo mediana rugsėjį siekė 3,023 tūkst. eurų, palyginti su 3,341 tūkst. eurų rugpjūtį. Per metus ji išaugo 14,5 proc.
Penktąją vietą išlaikė Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Jose atlyginimo mediana rugsėjį siekė 2,995 tūkst. eurų, rugpjūtį – 3,05 tūkst. eurų. Per metus šis rodiklis padidėjo 6,1 proc.
Šeštoje vietoje liko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, kuriose rugsėjį atlyginimo mediana siekė 2,884 tūkst. eurų. Rugpjūtį ji sudarė 2,977 tūkst. eurų, o per metus padidėjo 13,5 proc.
Į septintąją vietą pakilo Lietuvos kariuomenė. Joje atlyginimo mediana rugsėjį siekė 2,672 tūkst. eurų, palyginti su 2,563 tūkst. eurų rugpjūtį. Per metus šis rodiklis išaugo 11,6 proc.
Tarp didžiausių darbdavių per metus atlyginimų mediana labiausiai padidėjo prekybos bendrovėje „Lidl Lietuva“ – 14,9 proc. Rugsėjį jos darbuotojų bruto atlyginimo mediana siekė 1,706 tūkst. eurų.