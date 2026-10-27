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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?

2026-10-27 14:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 14:27
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Praeitą savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška paauglio motociklininko žūtis, o po įvykio paaiškėjo, kad nepilnametis ilgą laiką pavojingai skraidė gatvėmis be teisių ir savo pažeidimais dalijosi socialiniuose tinkluose. Dėl to visuomenėje kilo aštri pasipiktinimo banga. Viena pusė reikalauja griežtinti atsakomybę pavojingai vairuojantiems asmenims bei didinti tėvų atsakomybę, o kiti akcentuoja, kad vien bausmės problemos neišspręs, todėl būtina keisti vairuotojų ugdymą ir laiku užkardyti pažeidimus.

Praeitą savaitę Lietuvą sukrėtė tragiška paauglio motociklininko žūtis, o po įvykio paaiškėjo, kad nepilnametis ilgą laiką pavojingai skraidė gatvėmis be teisių ir savo pažeidimais dalijosi socialiniuose tinkluose. Dėl to visuomenėje kilo aštri pasipiktinimo banga. Viena pusė reikalauja griežtinti atsakomybę pavojingai vairuojantiems asmenims bei didinti tėvų atsakomybę, o kiti akcentuoja, kad vien bausmės problemos neišspręs, todėl būtina keisti vairuotojų ugdymą ir laiku užkardyti pažeidimus.

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Kyla esminis klausimas: kaip užkirsti kelią nelegaliam paauglių vairavimui ir ar griežtesnės bausmės padės išvengti naujų tragedijų ateityje?

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Apie eismo saugumo situaciją, jaunųjų vairuotojų atsakomybę ir švietimo bei kontrolės spragas diskutuoja saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas ir „Superbike akademijos“ įkūrėjas Adomas Dautartas.

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