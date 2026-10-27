DIENOS PJŪVIS. Lietuvą sukrėtusi 15-mečio žūtis: ar reikia griežčiau bausti kelių chuliganus?

Kyla esminis klausimas: kaip užkirsti kelią nelegaliam paauglių vairavimui ir ar griežtesnės bausmės padės išvengti naujų tragedijų ateityje?
Apie eismo saugumo situaciją, jaunųjų vairuotojų atsakomybę ir švietimo bei kontrolės spragas diskutuoja saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas ir „Superbike akademijos“ įkūrėjas Adomas Dautartas.
LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.
Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai – kiekvieną darbo dieną laidoje „Dienos pjūvis“ portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.