Pasivažinėjimas girtam vairuotojui kainuos brangiai: sudaužė nuomotą automobilį ir bandė bėgti

Incidentas įvyko prieš 15 val. Laisvės prospekte. Tarnyboms pranešta apie pavojingai manevruojantį vairuotoją, važiuojantį apdaužytu „Spark“ platformos elektromobiliu.
Vairuotojui nustatytas didesnis nei 2 promilių girtumas. Jam gresia baudžiamoji atsakomybė.
Bandė bėgti iš įvykio vietos
Laimei, žmonės nenukentėjo, tačiau pranešama, kad vairuotojas atsitrenkė į „Volvo“ ir bandė pasišalinti iš įvykio vietos.
Pašilaičiuose, Medeinos gatvėje, jis buvo sulaikytas.
Incidentas tiriamas.
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