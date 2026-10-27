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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva pakilo į Teisės viršenybės indekso 16-ąją vietą

2026-10-27 14:42 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 14:42
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Pasauliniame Teisės viršenybės indekse Lietuva per metus pakilo dviem pozicijomis ir dabar yra 16-oje vietoje.

Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Pasauliniame Teisės viršenybės indekse Lietuva per metus pakilo dviem pozicijomis ir dabar yra 16-oje vietoje.

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Kaip skelbiama visuomenės organizacijos „World Justice Project“ interneto svetainėje, 2025 m. Lietuva minėtame indekse buvo 18-oje vietoje, o pernai pakilo į 16-tą iš 143 šalių.

Nuo 2021 iki 2025 m. Lietuva pasauliniame Teisės viršenybės indekse laikėsi toje pačioje 18-oje pozicijoje.

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Europos Sąjungos regione Lietuva pagal Teisės viršenybės indeksą užima 12-tą vietą iš 31 valstybės.

Pasaulinis Teisės viršenybės indeksas sudarytas remiantis apklausomis, kuriose dalyvauja daugiau kaip 154 tūkst. eilinių žmonių, 3,6 tūkst. teisininkų bei ekspertų. Tyrimas atliekamas, vertinant aštuonis kriterijus, kaip kad valdžios galių apribojimai, korupcijos nebuvimas, pagrindinės teisės, teisės aktų vykdymas ir kt.

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