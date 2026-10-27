Naujausia meteorologų žinia: kada pakvips žiema ir pasirodys sniegas?

Meteorologas Gytis Valaika su naujienų portalu tv3.lt dalijosi, kad kol kas nėra matoma ženklų dėl pirmojo sniego, todėl, atsižvelgiant į ankstesnių metų tendencijas, jo tikimasi lapkričio viduryje.
„Šiuo metu prognozėse pirmojo sniego dar nematyti, todėl panašu, kad šiemet jo sulauksime gana vėlai – galbūt lapkričio viduryje ar net antroje mėnesio pusėje.
Nors pirmojo sniego data kasmet svyruoja, pastaraisiais metais jis dažniausiai pasirodo lapkritį“, – sakė jis.
„Pavyzdžiui, pernai sniegas iškrito lapkričio 15–17 dienomis, o 2020-aisiais, kai ruduo buvo itin šiltas, jo sulaukta tik lapkričio 20-ąją.
Tiesa, pasitaikė ir gerokai ankstesnių atvejų, kai pirmasis sniegas iškrito dar spalį“, – toliau tęsė specialistas.
Jo teigimu, dabartinės prognozės ir ankstesnių metų patirtis leidžia manyti, kad šiemet sniegas greičiausiai pasirodys ne iš karto.
„Vertinant dabartinius meteorologinius duomenis ir ankstesnių metų tendencijas, šiemet pirmojo sniego taip pat greičiausiai teks palaukti.
Kol kas nematyti ryškesnio atšalimo, o nei Lietuvoje, nei didžiojoje Europos dalyje prognozių modeliai nerodo aiškių artėjančios žiemos požymių.
Žinoma, orai palaipsniui vėsta, nes artėjame prie žiemos, tačiau kol kas nėra pagrindo tikėtis staigaus atšalimo ir sniego artimiausiomis dienomis“, – įvertino G. Valaika.
Pasak meteorologo, pagal šiuo metu turimas prognozes ir ankstesnių metų tendencijas pirmasis sniegas galėtų iškristi lapkričio viduryje arba artėjant trečiajai mėnesio dekadai.
„Jeigu reikėtų visiškai spėti pagal dabartinius duomenis, pirmojo sniego būtų galima tikėtis maždaug lapkričio 15–20 dienomis.
Vis dėlto tai nėra tiksli prognozė – meteorologiniai modeliai gali pasikeisti jau per artimiausias keturias ar penkias dienas“, – atkreipė dėmesį jis.
Specialisto nuomone, jei naujausios prognozės parodytų greitesnį temperatūros kritimą, pirmojo sniego būtų galima sulaukti ir lapkričio pradžioje.
„Gali būti, kad vėliau bus numatytas staigesnis atšalimas ir sniegas pasirodys anksčiau, pavyzdžiui, lapkričio 8–9 dienomis.
Tačiau šiuo metu nei tokio atšalimo, nei pirmojo sniego požymių dar nematyti, todėl konkretesnių datų prognozės kol kas išlieka preliminarios“, – komentavo G. Valaika.
Lenkijos meteorologų prognozės artėjantiems mėnesiams
Anksčiau naujienų portalui tv3.lt buvo skelbiama, kad Lenkijos meteorologai prognozavo neva šiltesnius nei įprasta rudens pabaigos ir žiemos mėnesius, tačiau klimatologas Gintautas Stankūnavičius ragino ilgalaikes prognozes vertinti atsargiai.
Pasak Vilniaus universiteto profesoriaus, Europos centro duomenys rodo, kad pirmoji žiemos pusė gali būti šiltesnė, o kritulių daugelyje sezono laikotarpių gali iškristi daugiau nei įprastai, tačiau tikslesnės orų sąlygos dar gali keistis.
Prieš dvi savaites Lenkijos Meteorologijos ir vandens ūkio institutas (IMGW) parengė ilgalaikių orų prognozių žemėlapius, todėl yra žinoma, kokie Lenkijoje vyraus orai nuo šių metų lapkričio iki kitų metų vasario. Apie tai pirmas pranešė tvn24.pl.
„Atsižvelgiant į tai, kas vyksta sausumoje ir atmosferoje, spalis Vidurio Europoje turėtų būti šiek tiek šiltesnis“, – teigė vienas iš IMGW sinoptikų.
„Kalbant apie lapkritį, gruodį ir sausį, žemėlapiuose matyti didelė teigiama anomalija. Tai reikštų, kad šie mėnesiai bus daug šiltesni nei vidutiniškai“, – buvo rašoma tvn24.pl.
IMGW naujausiais duomenimis, lapkritis kai kuriose Lenkijos dalyse gali būti šiek tiek šiltesnis nei įprastai.
Prognozuojama, kad paskutinį rudens mėnesį aukštesnė nei 1991–2020 m. laikotarpiu fiksuota vidutinė temperatūra gali vyrauti vakarinėje ir pietinėje Lenkijos dalyse.
Vis dėlto didelių šilumos anomalijų tikėtis nereikėtų. Įprasta lapkričio temperatūra įvairiuose šalies regionuose skiriasi, o kalnuotose vietovėse ji būna gerokai žemesnė.
Orų prognozes Lenkijoje įvertino klimatologas
Vilniaus universiteto (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius G. Stankūnavičius abejoja, ar Lenkijos meteorologai patys sudaro ilgalaikes orų prognozes, ir mano, kad jie gali interpretuoti kitų šalių specialistų prognozes.
„Visų pirma, gali būti, kad tie patys lenkų meteorologai, pavyzdžiui, panagrinėja amerikiečių sudarytas prognozes ir jas interpretuoja. Labai abejoju, ar jie patys sudarinėja tas prognozes <...>. bent pirmoji pusė bus šiltesnė nei įprastai.
Pirmoji 2027-ųjų metų pusė bus šiltesnė <...>, tik reikia visada prisiminti, kad ilgalaikės prognozės, net ir taikant šiuolaikinius metodus, vis dar yra gana neapibrėžtos“, – teigė jis.
Pasak klimatologo, ilgalaikės temperatūros prognozės grindžiamos statistiniais skaičiavimais, leidžiančiais įvertinti, ar temperatūra bus aukštesnė, žemesnė, ar artima įprastai klimato normai.
„Šios prognozės yra statistiškai paremtos, viskas su jomis yra gerai. Tai prognozuojama, ar temperatūra bus aukštesnė, žemesnė, ar artima normai.
Tam naudojami tam tikri statistiniai rodikliai. Pavyzdžiui, mėnuo gali patekti į aukščiausių, žemiausių arba vidutinių temperatūrų intervalą
Galima naudoti ir kitus rodiklius – nuokrypį nuo normos, temperatūros anomaliją, standartinį nuokrypį ir panašiai – yra visokių būdų“, – akcentavo pašnekovas.
Turėtų būti šilčiau nei įprastai
G. Stankūnavičius pastebėjo, jog pagal nagrinėjamas prognozes rudens pabaiga ir pirmoji žiemos pusė turėtų būti šiltesnės nei įprastai, antroji žiemos pusė – tik nežymiai šiltesnė
„Ką matau aš? Rudens pabaiga ir pirmoji žiemos pusė numatomos šiltesnės už normą. Pirmoji pusė – ryškiau šiltesnė, o antroji taip pat šiltesnė, bet tik nežymiai, galbūt vos pusę laipsnio.
Be to, beveik per visą sezoną prognozuojama daugiau kritulių nei įprastai“, – įvertino (VU) Hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius.
„Svarbiausia suprasti, kas tai sukels, nes vien vidutinis rodiklis nieko nepaaiškina. Ypač kai kalbame apie kritulius.
Gali užtekti kelių stiprių ciklonų, kurie atneštų pusę mėnesio kritulių normos. Tai gali būti krituliai tiek sniego, tiek lietaus pavidalu“, – toliau tęsė jis.
Sinoptikės įžvalgos apie orų prognozes
Sinoptikės Elvyros Latvėnaitės teigimu, Baltija ir toliau išliks audringesnių ciklonų įtakoje, todėl pajūryje dar pūs stipresnis pietinių krypčių vėjas. Tuo metu likusioje Lietuvos dalyje orai bus ramesni, tačiau naktimis ir rytais daug kur formuosis rūkas.
„Tik Baltija vis dar bus audringesnių ciklonų įtakoje, tad ten vis dar stipresnis pietinių krypčių vėjas pūs.
Po ramaus, sauso, naktį šaltoko ir ūkanoto trečiadienio, ketvirtadienį mus drėgnesnis ciklono slėnis pasieks, jo atmosferos fronto debesys jau šiek tiek lietaus atneš.
Ketvirtadienio naktis rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose bus dar vėsoka, kitur apniukęs dangus neleis daugiau atvėsti“, – prognozavo sinoptikė.
E. Latvėnaitė atkreipė dėmesį, kad dėl penktadienio ir savaitgalio orų prognozių modeliai kol kas nesutaria. Vienas iš galimų scenarijų – virš Baltijos ir Lietuvos užsilaikys drėgnesnis ciklono slėnis.
„Tad dangus bus apniukęs, smulkus lietus marksnos, ramiomis naktimis ir rytais rūkai ir miglos drieksis, bus vis vėsiau, ne tik naktimis, bet ir dienomis vėsi drėgmė įkyriai skverbsis, mus gins greičiau į namučius.
Tad orų prognozes teks vis tikslinti, jei pagal geresnį variantą įsitvirtins sausesnis anticiklonas, bet ir su juo rūkai ir vėsa vis dar laikysis. Kaip ir priklauso vėlyvam rudeniui“, – rašė sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, spalio 27 d., naktį ir rytą šiek tiek palis vakariniuose bei šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daugiausia pietiniuose, pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose tvyros rūkas, vietomis dirvos paviršių nubalins šarma, o temperatūra gali nukristi žemiau nulio. Pūs pietų, pietvakarių vėjas, 3–7 m/s, vakariniuose rajonuose – 6–11 m/s. Pajūryje naktį vėjo gūsiai sieks 15 m/s, dieną – 13 m/s. Naktį temperatūra bus 0–4 °C, šalčiausia pietuose, pietryčiuose ir rytuose, kur dirvos paviršiuje gali būti 0–4 laipsniai šalčio. Vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C. Dieną oras sušils iki 11–13 °C, šilčiausia bus pajūryje.
Trečiadienį, spalio 28 d., lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, tirščiausias jis bus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Pūs pietų, pietryčių vėjas, 3–7 m/s, pajūryje naktį – 7–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 0–4 °C, pietuose ir pietryčiuose dirvos paviršiuje gali būti 1–4 laipsniai šalčio. Vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose bus 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 12–14 °C.
Ketvirtadienį, spalio 29 d., naktį palis vakariniuose rajonuose, o rytą ir dieną kai kur trumpai palis. Naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas, vietomis migla išliks ir dieną, ypač kartu su lietumi. Vėjas bus nepastovios krypties, 4–8 m/s. Naktį rytiniuose rajonuose temperatūra sieks 1–4 °C, vakariniuose – 5–7 °C, pajūryje – 8–10 °C. Dieną oras sušils iki 9–13 °C.
Penktadienį, spalio 30 d., protarpiais palis, daugiau lietaus numatoma dieną. Daug kur vėl drieksis rūkas, vietomis bus miglota net ir dieną. Vėjas bus nepastovios krypties, 3–7 m/s, pajūryje naktį pūs vakarų, o dieną – šiaurės vakarų vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–8 °C, pajūryje – 9–11 °C. Dieną bus 9–11 °C.
Šeštadienį, spalio 31 d., naktį ženklesnio lietaus nenumatoma, tačiau daug kur tvyros rūkas. Dieną vietomis gali šiek tiek palynoti, išliks miglota. Pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, pajūryje – šiaurinių krypčių, 5–10 m/s. Naktį temperatūra bus 1–6 °C, šalčiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Dieną oras sušils iki 7–11 °C.
Sekmadienį, lapkričio 1 d., ženklesnio lietaus nenumatoma. Naktį ir rytą daug kur drieksis rūkas, o dieną vietomis taip pat bus miglota. Naktį pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s, dieną – 4–8 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 °C, dieną – 7–10 °C.
Pirmadienį, lapkričio 2 d., tik kai kur silpnai dulksnos. Rūkas ir toliau tvyros, tirščiausias bus naktį ir rytą. Pūs nepastovios krypties vėjas, 2–6 m/s. Naktį temperatūra sieks 1–6 °C, dieną – 7–10 °C.
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