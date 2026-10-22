Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jau žino, kokia orai mūsų laukia žiemą: viską parodė pati gamta

2026-10-22 15:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-22 15:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors iki žiemos lieka vis mažiau laiko, kai kurie gamtos ženklai kol kas labiau primena ankstyvą rudenį nei artėjančius šalčius. Tokie pokyčiai nepraslysta pro akis ir Dzūkijoje gyvenančiai Janinai Janušauskienei, kuri gamtą stebi nuo pat vaikystės. Moteris pastebėjo, kad šiemet augalai neįprastai ilgai išlieka gyvybingi.

Nors iki žiemos lieka vis mažiau laiko, kai kurie gamtos ženklai kol kas labiau primena ankstyvą rudenį nei artėjančius šalčius. Tokie pokyčiai nepraslysta pro akis ir Dzūkijoje gyvenančiai Janinai Janušauskienei, kuri gamtą stebi nuo pat vaikystės. Moteris pastebėjo, kad šiemet augalai neįprastai ilgai išlieka gyvybingi.

REKLAMA
0

Naujienų portalui tv3.lt J. Janušauskienė kiek anksčiau pasakojo, kokie gamtos pokyčiai ją nustebino šį rudenį ir ką, jos teigimu, aplinkos ženklai gali išduoti apie artėjančią žiemą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo Vilniuje

Gamtos ženklai išduoda artėjančią žiemą

Šiemet neįprastai šiltas ruduo Janiną stebina, tačiau, atidžiau įsižiūrėdama į gamtą, ji pastebėjo ir ženklų, kurie gali pranašauti kitokius orus artėjant žiemai. Vienas iš jų – išskrendantys paukščiai.

REKLAMA
REKLAMA

„Paukščiai jau išskrido, kiek aš jų palydėjau. Net ir Čepkeliuose uogaudama paskutinėmis dienomis tikrai mačiau, kad paukščiai skrido gana aukštai. Tai reiškia, kad bus šalta žiema“, – savo pastebėjimais dalijosi ji.

REKLAMA

Pašnekovė taip pat atkreipė dėmesį į skruzdėles. Pasak jos, net spalio viduryje šie vabzdžiai vis dar aktyviai juda, neša maistą ir ruošiasi šaltajam sezonui.

„Skruzdėlės irgi visokiausius maistus neša, slepia. Aš dažnai užsuku į skruzdėlynus ir pasižiūriu, kaip jos ten gyvena. Jos irgi neša, skuba, lekia, nors jau spalio vidurys“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris sakė pastebėjusi ir pelių aktyvumą: „Pelės irgi neramios. Nors daržus nusiėmiau anksčiau nei kada nors, morkas dauguma jau buvo apkandžiojusios. Jau, matyt, irgi jaučia, kad artėja šaltis.“

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos paukščiai

Atskleidė, kokios žiemos galima tikėtis

Janina atkreipė dėmesį, kad šiemet užsitęsusi rudens šiluma dar nereiškia, jog ir žiema bus švelni. Ji teigė, kad šaltų dienų artėjantį sezoną netrūks.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Šalta bus žiema. Gal ne visą laiką, bet šalta ji bus“, – sakė moteris.

Ji pridūrė, kad žiema Lietuvoje jai asocijuojasi ne tik su šalčiu, bet ir su drėgme, todėl šiltais rudens orais norisi pasidžiaugti kuo ilgiau.

„Manau, kad žiema bus šalta ir drėgna, tokia, kokia įprasta Lietuvoje“, – sakė Janina.

REKLAMA

Neįprastai šiltas ruduo kelia nuostabą

Apibendrindama Janina sakė, kad šių metų ruduo ją maloniai stebina. Nors kalendoriuje jau spalio antroji pusė, jos gėlyne dar galima išvysti žydinčių augalų, o medžiai dar nėra visiškai numetę lapų.

„Iš tikrųjų dar tokių metų neprisimenu, kad iki šiol mano jurginai nebūtų nušalę, kad beveik visos gėlės dar žydėtų. Vasarinės, kurios jau nužydėjo, tas jau panaikinau. O rudeninės – ir astros, ir jurginai – dar žydi“, – pasakojo moteris.

REKLAMA

Anot jos, šiemet ruduo išsiskiria ir tuo, kad šalnos neskuba. Dzūkijoje, ypač Marcinkonyse, jos įprastai pasirodo gerokai anksčiau.

„Pernai, kai ėjau į Čepkelius rugsėjo 15 dieną uogauti, praktiškai visos gėlės jau buvo nušalusios, likusios tik rudeninės“, – prisiminė Janina.

Šiemet vaizdas visai kitoks – gėlės dar žydi, o medžių lapai, nors ir pageltę, vis dar laikosi ant šakų. Moteris džiaugėsi, kad dar galima pasimėgauti rudens grožiu ir pabūti lauke be didelio šalčio.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Yra žmonių, kurie džiaugiasi, kai šalta, kai sniego yra. O yra žmonių, kurie, kaip ir aš, nori, kad tik būtų šilta, gera ir dar galėtume pasidžiaugti šiltais orais.

Jau nesakau, kad vasariškais [orais], nes spalio antroji pusė, bet dar norisi pabūti šiltai, gražiai, pasidžiaugti pageltusiais lapais ir visu tuo grožiu“, – sakė ji.

(66 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo Belmonto parke

REKLAMA

Artimiausia orų prognozė

Ketvirtadienį, spalio 22 d., ženklesnio lietaus dar nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 7–10 °C, dieną – 14–16 °C.

Penktadienį, spalio 23 d., naktis dar bus sausa, tačiau rytą lietus pasieks pietvakarinius ir vakarinius rajonus, o dieną protarpiais lis daugelyje šalies vietovių. Pūs pietryčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–12 °C, dieną – 12–15 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, spalio 24 d., protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Pūs pietų, pietryčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 7–9 °C, dieną – 12–14 °C.

Sekmadienį, spalio 25 d., naktį lietus numatomas rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, o dieną tik kai kur gali šiek tiek palyti. Pūs pietinių krypčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–9 °C, dieną – 12–14 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Janina Janušauskienė apie žiemos orus (nuotr. asm. archyvo, Žygimantas Gedvila / ELTA)
Gamtos ženklus suprantanti Janina jau žino žiemos orus: štai kas laukia mūsų (24)

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų