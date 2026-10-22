Jau žino, kokia orai mūsų laukia žiemą: viską parodė pati gamta

Naujienų portalui tv3.lt J. Janušauskienė kiek anksčiau pasakojo, kokie gamtos pokyčiai ją nustebino šį rudenį ir ką, jos teigimu, aplinkos ženklai gali išduoti apie artėjančią žiemą.
Gamtos ženklai išduoda artėjančią žiemą
Šiemet neįprastai šiltas ruduo Janiną stebina, tačiau, atidžiau įsižiūrėdama į gamtą, ji pastebėjo ir ženklų, kurie gali pranašauti kitokius orus artėjant žiemai. Vienas iš jų – išskrendantys paukščiai.
„Paukščiai jau išskrido, kiek aš jų palydėjau. Net ir Čepkeliuose uogaudama paskutinėmis dienomis tikrai mačiau, kad paukščiai skrido gana aukštai. Tai reiškia, kad bus šalta žiema“, – savo pastebėjimais dalijosi ji.
Pašnekovė taip pat atkreipė dėmesį į skruzdėles. Pasak jos, net spalio viduryje šie vabzdžiai vis dar aktyviai juda, neša maistą ir ruošiasi šaltajam sezonui.
„Skruzdėlės irgi visokiausius maistus neša, slepia. Aš dažnai užsuku į skruzdėlynus ir pasižiūriu, kaip jos ten gyvena. Jos irgi neša, skuba, lekia, nors jau spalio vidurys“, – pasakojo ji.
Moteris sakė pastebėjusi ir pelių aktyvumą: „Pelės irgi neramios. Nors daržus nusiėmiau anksčiau nei kada nors, morkas dauguma jau buvo apkandžiojusios. Jau, matyt, irgi jaučia, kad artėja šaltis.“
Atskleidė, kokios žiemos galima tikėtis
Janina atkreipė dėmesį, kad šiemet užsitęsusi rudens šiluma dar nereiškia, jog ir žiema bus švelni. Ji teigė, kad šaltų dienų artėjantį sezoną netrūks.
„Šalta bus žiema. Gal ne visą laiką, bet šalta ji bus“, – sakė moteris.
Ji pridūrė, kad žiema Lietuvoje jai asocijuojasi ne tik su šalčiu, bet ir su drėgme, todėl šiltais rudens orais norisi pasidžiaugti kuo ilgiau.
„Manau, kad žiema bus šalta ir drėgna, tokia, kokia įprasta Lietuvoje“, – sakė Janina.
Neįprastai šiltas ruduo kelia nuostabą
Apibendrindama Janina sakė, kad šių metų ruduo ją maloniai stebina. Nors kalendoriuje jau spalio antroji pusė, jos gėlyne dar galima išvysti žydinčių augalų, o medžiai dar nėra visiškai numetę lapų.
„Iš tikrųjų dar tokių metų neprisimenu, kad iki šiol mano jurginai nebūtų nušalę, kad beveik visos gėlės dar žydėtų. Vasarinės, kurios jau nužydėjo, tas jau panaikinau. O rudeninės – ir astros, ir jurginai – dar žydi“, – pasakojo moteris.
Anot jos, šiemet ruduo išsiskiria ir tuo, kad šalnos neskuba. Dzūkijoje, ypač Marcinkonyse, jos įprastai pasirodo gerokai anksčiau.
„Pernai, kai ėjau į Čepkelius rugsėjo 15 dieną uogauti, praktiškai visos gėlės jau buvo nušalusios, likusios tik rudeninės“, – prisiminė Janina.
Šiemet vaizdas visai kitoks – gėlės dar žydi, o medžių lapai, nors ir pageltę, vis dar laikosi ant šakų. Moteris džiaugėsi, kad dar galima pasimėgauti rudens grožiu ir pabūti lauke be didelio šalčio.
„Yra žmonių, kurie džiaugiasi, kai šalta, kai sniego yra. O yra žmonių, kurie, kaip ir aš, nori, kad tik būtų šilta, gera ir dar galėtume pasidžiaugti šiltais orais.
Jau nesakau, kad vasariškais [orais], nes spalio antroji pusė, bet dar norisi pabūti šiltai, gražiai, pasidžiaugti pageltusiais lapais ir visu tuo grožiu“, – sakė ji.
Artimiausia orų prognozė
Ketvirtadienį, spalio 22 d., ženklesnio lietaus dar nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, 7–12 m/s, gūsiai sieks 15 m/s. Naktį temperatūra bus 7–10 °C, dieną – 14–16 °C.
Penktadienį, spalio 23 d., naktis dar bus sausa, tačiau rytą lietus pasieks pietvakarinius ir vakarinius rajonus, o dieną protarpiais lis daugelyje šalies vietovių. Pūs pietryčių vėjas, 6–11 m/s. Naktį temperatūra sieks 7–12 °C, dieną – 12–15 °C.
Šeštadienį, spalio 24 d., protarpiais palis, daugiausia naktį ir rytą. Pūs pietų, pietryčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 6–11 m/s. Naktį temperatūra bus 7–9 °C, dieną – 12–14 °C.
Sekmadienį, spalio 25 d., naktį lietus numatomas rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, o dieną tik kai kur gali šiek tiek palyti. Pūs pietinių krypčių vėjas: naktį 4–8 m/s, dieną – 7–12 m/s. Naktį temperatūra sieks 5–9 °C, dieną – 12–14 °C.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt